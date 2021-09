Modena - Reggiana: il derby finisce 1-1

Partita nervosa ed equilibrata davanti al pubblico che mancava da un anno in un Braglia illuminato a giorno dove era presente la famiglia Rivetti, nuova proprietà del Modena. Seconda di campionato quella del derby con la Reggiana finito 1-1 con un gol per tempo. Reti nate da due punizioni. Al termine del primo tempo allo al quarto minuto di recupero Modena in vantaggio per con il gol di Ogunseye. Al 73' Neglia annulla il vantaggio gialloblù. Modena a due punti in due partite.