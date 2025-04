Prima pietra per 'Il Nido' del Modena Calcio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La posa della prima pietra del nuovo centro sportivo del Modena Calcio segna l'inizio di una fase fondamentale per la crescita e lo sviluppo della squadra. Il nome scelto per questo nuovo impianto, 'Il Nido', non è solo un omaggio simbolico, ma rappresenta un elemento profondo e significativo per il futuro della società gialloblù. Il nido, infatti, è il luogo in cui si nutre e si protegge la vita, dove le nuove generazioni prendono forza per spiccare il volo. Ed è proprio ai giovanissimi del Modena Calcio che è stato affidato l'onore di svelare questo nome, sottolineando il loro ruolo centrale in un progetto che punta a formare, crescere e valorizzare i talenti del futuro. Il Nido non è solo un luogo fisico dove allenarsi, ma il simbolo di una visione che guarda al domani, con l’obiettivo di creare una base solida da cui la squadra, e la città, possano decollare verso traguardi sempre più ambiziosi.



Notizia in aggiornamento