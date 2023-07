Serie B al via il 19 agosto, ma la prima sfida del Modena è già una incognita

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ma la novità del calendario asimmetrico diventa una strana anomalia poco concepibile che riguarda proprio il Modena Calcio. Nella casella della squadra avversaria nella prima giornata di campionato del 19 agosto, in trasferta non c'è scritto alcun nome se non una X. Una incognità che assumerà identità nel momento in cui sarà scelta la squadra che sostiuirà la Reggini, esclusa dal torneo.BARI - PALERMOCITTADELLA - REGGIANACOSENZA - ASCOLICREMONESE - CATANZAROPARMA - FERALPISALÒPISA - LECCOSÜDTIROL - SPEZIATERNANA - SAMPDORIAVENEZIA - COMOX - MODENACATANZARO - TERNANACOMO - REGGIANACREMONESE - BARIFERALPISALÒ - SÜDTIROLLECCO - SPEZIAMODENA - ASCOLIPALERMO - XPARMA - CITTADELLASAMPDORIA - PISAVENEZIA - COSENZAASCOLI - FERALPISALÒBARI - CITTADELLACATANZARO - SPEZIACOMO - LECCOCOSENZA - MODENAPISA - PARMAREGGIANA - PALERMOSAMPDORIA - VENEZIASÜDTIROL - XTERNANA - CREMONESE

CITTADELLA - VENEZIA



CREMONESE - SAMPDORIA



LECCO - CATANZARO



MODENA - PISA



PALERMO - FERALPISALÒ



PARMA - REGGIANA



SPEZIA - COMO



SÜDTIROL - ASCOLI



TERNANA - BARI



X - COSENZA





5ª GIORNATA 16 SET 2023



ASCOLI - PALERMO



CATANZARO - PARMA



COMO - TERNANA



COSENZA - SÜDTIROL



FERALPISALÒ - MODENA



LECCO - X



PISA - BARI



REGGIANA - CREMONESE



SAMPDORIA - CITTADELLA



VENEZIA - SPEZIA





6ª GIORNATA 23 SET 2023



BARI - CATANZARO



CITTADELLA - COMO



CREMONESE - ASCOLI



FERALPISALÒ - PISA



MODENA - LECCO



PALERMO - COSENZA



PARMA - SAMPDORIA



SPEZIA - REGGIANA



TERNANA - SÜDTIROL



X - VENEZIA





7ª GIORNATA 26 SET 2023



ASCOLI - TERNANA



CATANZARO - CITTADELLA



COMO - SAMPDORIA



COSENZA - CREMONESE



LECCO - FERALPISALÒ



PARMA - BARI



REGGIANA - PISA



SPEZIA - X



SÜDTIROL - MODENA



VENEZIA - PALERMO





8ª GIORNATA 30 SET 2023



BARI - COMO



CITTADELLA - LECCO



CREMONESE - PARMA



FERALPISALÒ - SPEZIA



MODENA - VENEZIA



PALERMO - SÜDTIROL



PISA - COSENZA



SAMPDORIA - CATANZARO



TERNANA - REGGIANA



X - ASCOLI





9ª GIORNATA 07 OTTOBRE 2023



ASCOLI - SAMPDORIA



CITTADELLA - TERNANA



COMO - CREMONESE



COSENZA - LECCO



MODENA - PALERMO



REGGIANA - BARI



SPEZIA - PISA



SÜDTIROL - CATANZARO



VENEZIA - PARMA



X - FERALPISALÒ





10ª GIORNATA 21 OTT 2023



BARI - MODENA



CATANZARO - FERALPISALÒ



CREMONESE - SÜDTIROL



LECCO - ASCOLI



PALERMO - SPEZIA



PARMA - COMO



PISA - CITTADELLA



REGGIANA - VENEZIA



SAMPDORIA - COSENZA



TERNANA - X





11ª GIORNATA 28 OTT 2023



ASCOLI - PARMA



CITTADELLA - CREMONESE



COMO - CATANZARO



FERALPISALÒ - REGGIANA



MODENA - TERNANA



PALERMO - LECCO



SPEZIA - COSENZA



SÜDTIROL - SAMPDORIA



VENEZIA - PISA



X - BARI





12ª GIORNATA 04 NOV 2023



BARI - ASCOLI



CATANZARO - MODENA



CITTADELLA - X



COSENZA - FERALPISALÒ



CREMONESE - SPEZIA



PARMA - SÜDTIROL



PISA - COMO



REGGIANA - LECCO



SAMPDORIA - PALERMO



TERNANA - VENEZIA





13ª GIORNATA 11 NOV 2023



ASCOLI - COMO



COSENZA - REGGIANA



FERALPISALÒ - BARI



LECCO - PARMA



MODENA - SAMPDORIA



PALERMO - CITTADELLA



SPEZIA - TERNANA



SÜDTIROL - PISA



VENEZIA - CATANZARO



X - CREMONESE





14ª GIORNATA 25 NOV 2023



BARI - VENEZIA



CATANZARO - COSENZA



CITTADELLA - SÜDTIROL



COMO - FERALPISALÒ



CREMONESE - LECCO



PARMA - MODENA



PISA - X



REGGIANA - ASCOLI



SAMPDORIA - SPEZIA



TERNANA - PALERMO





15ª GIORNATA 02 DIC 2023



COSENZA - TERNANA



FERALPISALÒ - CITTADELLA



LECCO - BARI



MODENA - REGGIANA



PALERMO - CATANZARO



PISA - CREMONESE



SPEZIA - PARMA



SÜDTIROL - COMO



VENEZIA - ASCOLI



X - SAMPDORIA









16ª GIORNATA 09 DIC 2023



ASCOLI - SPEZIA



BARI - SÜDTIROL



CATANZARO - PISA



CITTADELLA - COSENZA



COMO - MODENA



CREMONESE - VENEZIA



PARMA - PALERMO



REGGIANA - X



SAMPDORIA - LECCO



TERNANA - FERALPISALÒ















17ª GIORNATA



16 DIC 2023



ASCOLI - CATANZARO



COSENZA - PARMA



FERALPISALÒ - CREMONESE



LECCO - TERNANA



MODENA - CITTADELLA



PALERMO - PISA



REGGIANA - SAMPDORIA



SPEZIA - BARI



VENEZIA - SÜDTIROL



X - COMO















18ª GIORNATA



23 DIC 2023



BARI - COSENZA



CATANZARO - X



CITTADELLA - SPEZIA



COMO - PALERMO



CREMONESE - MODENA



PARMA - TERNANA



PISA - ASCOLI



SAMPDORIA - FERALPISALÒ



SÜDTIROL - REGGIANA



VENEZIA - LECCO















19ª GIORNATA



26 DIC 2023



ASCOLI - CITTADELLA



COSENZA - COMO



FERALPISALÒ - VENEZIA



LECCO - SÜDTIROL



PALERMO - CREMONESE



REGGIANA - CATANZARO



SAMPDORIA - BARI



SPEZIA - MODENA



TERNANA - PISA



X - PARMA









20ª GIORNATA



13 GEN 2024



BARI - TERNANA



CATANZARO - LECCO



CITTADELLA - PALERMO



COMO - SPEZIA



CREMONESE - COSENZA



MODENA - X



PARMA - ASCOLI



PISA - REGGIANA



SÜDTIROL - FERALPISALÒ



VENEZIA - SAMPDORIA















21ª GIORNATA



20 GEN 2024



ASCOLI - BARI



COSENZA - VENEZIA



FERALPISALÒ - CATANZARO



LECCO - PISA



PALERMO - MODENA



REGGIANA - COMO



SAMPDORIA - PARMA



SPEZIA - CREMONESE



TERNANA - CITTADELLA



X - SÜDTIROL















22ª GIORNATA



27 GEN 2024



BARI - REGGIANA



CATANZARO - PALERMO



CITTADELLA - SAMPDORIA



COMO - ASCOLI



CREMONESE - X



FERALPISALÒ - LECCO



MODENA - PARMA



PISA - SPEZIA



SÜDTIROL - COSENZA



VENEZIA - TERNANA















23ª GIORNATA



03 FEB 2024



ASCOLI - SÜDTIROL



COSENZA - PISA



LECCO - CREMONESE



PALERMO - BARI



PARMA - VENEZIA



REGGIANA - FERALPISALÒ



SAMPDORIA - MODENA



SPEZIA - CATANZARO



TERNANA - COMO



X - CITTADELLA















24ª GIORNATA



10 FEB 2024



BARI - LECCO



CATANZARO - ASCOLI



CITTADELLA - PARMA



COMO - X



CREMONESE - REGGIANA



FERALPISALÒ - PALERMO



MODENA - COSENZA



PISA - SAMPDORIA



SÜDTIROL - VENEZIA



TERNANA - SPEZIA















25ª GIORNATA



17 FEB 2024



ASCOLI - CREMONESE



BARI - FERALPISALÒ



CATANZARO - SÜDTIROL



LECCO - COSENZA



PALERMO - COMO



PARMA - PISA



REGGIANA - TERNANA



SAMPDORIA - X



SPEZIA - CITTADELLA



VENEZIA - MODENA















26ª GIORNATA



24 FEB 2024



CITTADELLA - CATANZARO



COMO - PARMA



COSENZA - SAMPDORIA



CREMONESE - PALERMO



FERALPISALÒ - ASCOLI



MODENA - SPEZIA



PISA - VENEZIA



SÜDTIROL - BARI



TERNANA - LECCO



X - REGGIANA















27ª GIORNATA



27 FEB 2024



ASCOLI - X



CATANZARO - BARI



LECCO - COMO



PALERMO - TERNANA



PARMA - COSENZA



PISA - MODENA



REGGIANA - SÜDTIROL



SAMPDORIA - CREMONESE



SPEZIA - FERALPISALÒ



VENEZIA - CITTADELLA















28ª GIORNATA



02 MAR 2024



ASCOLI - REGGIANA



BARI - SPEZIA



CITTADELLA - PISA



COMO - VENEZIA



COSENZA - CATANZARO



FERALPISALÒ - SAMPDORIA



MODENA - CREMONESE



SÜDTIROL - LECCO



TERNANA - PARMA



X - PALERMO















29ª GIORNATA



09 MAR 2024



CATANZARO - REGGIANA



COSENZA - CITTADELLA



CREMONESE - COMO



LECCO - PALERMO



MODENA - FERALPISALÒ



PARMA - X



PISA - TERNANA



SAMPDORIA - ASCOLI



SPEZIA - SÜDTIROL



VENEZIA - BARI















30ª GIORNATA



16 MAR 2024



ASCOLI - LECCO



BARI - SAMPDORIA



CITTADELLA - MODENA



COMO - PISA



FERALPISALÒ - PARMA



PALERMO - VENEZIA



REGGIANA - SPEZIA



SÜDTIROL - CREMONESE



TERNANA - COSENZA



X - CATANZARO















31ª GIORNATA



01 APR 2024



COMO - SÜDTIROL



COSENZA - X



CREMONESE - FERALPISALÒ



LECCO - CITTADELLA



MODENA - BARI



PARMA - CATANZARO



PISA - PALERMO



SAMPDORIA - TERNANA



SPEZIA - ASCOLI



VENEZIA - REGGIANA















32ª GIORNATA



06 APR 2024



ASCOLI - VENEZIA



BARI - CREMONESE



CATANZARO - COMO



FERALPISALÒ - COSENZA



PALERMO - SAMPDORIA



REGGIANA - CITTADELLA



SPEZIA - LECCO



SÜDTIROL - PARMA



TERNANA - MODENA



X - PISA















33ª GIORNATA



13 APR 2024



CITTADELLA - ASCOLI



COMO - BARI



COSENZA - PALERMO



CREMONESE - TERNANA



LECCO - REGGIANA



MODENA - CATANZARO



PARMA - SPEZIA



PISA - FERALPISALÒ



SAMPDORIA - SÜDTIROL



VENEZIA - X















34ª GIORNATA



20 APR 2024



ASCOLI - MODENA



BARI - PISA



CATANZARO - CREMONESE



FERALPISALÒ - COMO



LECCO - VENEZIA



PALERMO - PARMA



REGGIANA - COSENZA



SPEZIA - SAMPDORIA



SÜDTIROL - CITTADELLA



X - TERNANA















35ª GIORNATA



27 APR 2024



CITTADELLA - FERALPISALÒ



COSENZA - BARI



MODENA - SÜDTIROL



PALERMO - REGGIANA



PARMA - LECCO



PISA - CATANZARO



SAMPDORIA - COMO



TERNANA - ASCOLI



VENEZIA - CREMONESE



X - SPEZIA















36ª GIORNATA



01 MAG 2024



ASCOLI - COSENZA



BARI - PARMA



CATANZARO - VENEZIA



COMO - CITTADELLA



CREMONESE - PISA



FERALPISALÒ - X



LECCO - SAMPDORIA



REGGIANA - MODENA



SPEZIA - PALERMO



SÜDTIROL - TERNANA















37ª GIORNATA



04 MAG 2024



CITTADELLA - BARI



COSENZA - SPEZIA



MODENA - COMO



PALERMO - ASCOLI



PARMA - CREMONESE



PISA - SÜDTIROL



SAMPDORIA - REGGIANA



TERNANA - CATANZARO



VENEZIA - FERALPISALÒ



X - LECCO















38ª GIORNATA



10 MAG 2024



ASCOLI - PISA



BARI - X



CATANZARO - SAMPDORIA



COMO - COSENZA



CREMONESE - CITTADELLA



FERALPISALÒ - TERNANA



LECCO - MODENA



REGGIANA - PARMA



SPEZIA - VENEZIA



SÜDTIROL - PALERMO