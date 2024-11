Serie D, il Cittadella perde col Lentigione e saluta la Coppa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella ripresa dopo una bella combinazione sulla destra, Sardella innesca Orlandi che calcia, conclusione che termina di poco a lato. Orlandi ci prova ancora dal limite, un bel tiroche però va a sbattere sul palo.

Ospiti vicino al raddoppio, dopo una bellissima azione, la palla capita sui piedi di Grieco che calcia a botta sicura, Leonardi in tuffo respinge. Bocchialini in area piccola scaglia un tiro che Leonardi neutralizza alla grande. Al 90' il Lentigione trova la seconda gioia con Grieco che timbra il 2-0.

Il tabellino

CITTADELLA-LENTIGIONE 0-2

CITTADELLA: Leonardi, Gandolfi, Andreotti (68' Pucci), Teresi, Borsari, Panfilo (72' Mandelli), Martey (60' Sardella), Pezzani, Sala, Orlandi (82' Prandi), Rovatti (79' Mollicone). A disp.: Rosa, Rossi. All. Salmi

LENTIGIONE: Delti, Cortesi, Manzotti (64' Luppi Bianchini), Bocchialini, Piccioni, Manco, Bonetti (82' Baratta), Grieco, Martini (46' El Adnani), Nappo (46' Cabassa), Frimpong (59' Ferrari). A disp.: Zovi. All. Cassani ARBITRO: Pascale di Pistoia

RETI: 10’Bocchialini, 90' Grieco

NOTE: ammoniti: Salmi (all.), El Adnani.

Espulso al 34’ Sala

Matteo Pierotti