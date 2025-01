Serie D: ricorso, il Cittadella si affida all'avvocato Grassani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ruota intorno all'espulsione del difensore dei modenesi Matteo Boccaccini pochi secondi prima del rientro delle squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Il Cittadella ha presentato reclamo (sarà assistita dall'avvocato Mattia Grassani) chiedendo la ripetizione della partita, dopo avere pubblicato sui social il video dell'episodio. Si vede un intervento falloso al centro del campo di un giocatore del Piacenza con un avversario che cade a terra. Si accende una mischia, alla quale partecipa, arrivando da dietro, il portiere ospite Andrea Piga, che rimane a terra spinto da un giocatore di casa.L'arbitro Vazzano di Catania estrae però il cartellino rosso in direzione di Matteo Boccaccini, difensore dello stesso Cittadella.

Di qui la protesta dei modenesi: perché espellere un compagno di squadra del portiere a terra? La spiegazione del Cittadella è che l'arbitro Vazzano abbia confuso i portieri, ritenendo che a terra fosse finito quello del Piacenza (i due estremi difensori indossavano entrambi la maglia verde). Sempre secondo la ricostruzione della società modenese, lo stesso arbitro avrebbe in un primo tempo riconosciuto l'errore, per poi invece confermare l'espulsione nell'intervallo.

Ma c'è anche un'altra possibile lettura, come sostiene invece il Piacenza: che, indipendentemente dall'eventuale scambio di persona, lo stesso Boccaccini abbia usato un'espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara, che avrebbe portato all'espulsione. In ogni caso, il Cittadella chiede la ripetizione della partita, che avrebbe ingiustamente affrontato con l'uomo in meno per tutto il secondo tempo, subendo la rimonta dell'avversario (era passato in vantaggio dopo 3 minuti). Ora tutto dipenderà da quello che il direttore di gara avrà scritto nel referto, poi eventualmente sarà presa in considerazione la prova tv visto che in Serie D è ammessa in questi casi di scambio di persona, ne sa qualcosa il Carpi che fece ricorso più o meno per lo stesso motivo anni fa con l'Aglianese. La gara finì la prima volta con un pareggio, poi la ripetizione vide il Carpi perdere...

Matteo Pierotti