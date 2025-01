Serie D, Cittadella Vis Modena sconfitta a Piacenza: 'Faremo ricorso'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

riguardo l’espulsione di Boccaccini a fine primo tempo : 'Oggi non entriamo nel merito della partita a livello tecnico – le parole di Biagini nella sala interviste del Garilli – anche perché la gara vera si è fermata al momento dell’espulsione, per la quale ci riserviamo la possibilità di un eventuale ricorso. Il nostro giocatore non ha fatto nulla ed è stato sanzionato con il rosso, credo ci sia stato uno scambio di persona. E questo potrebbe incidere, noi valuteremo se abbiamo le possibilità per ripristinare il regolare svolgimento della gara.

Siamo dispiaciuti perché evidentemente come società non abbiamo lo stesso appeal di altre, ma esigiamo rispetto. Da una possibile espulsione per gli avversari (si riferisce a D’Agostino e al contatto con Mora prima del parapiglia, ndc) a ritrovarci noi con l’uomo in meno'.

Biagini ha anche citato il fatto che 'non aveva mai visto giocare una partita di calcio con due portieri con la maglia dello stesso colore'. Dettaglio ininfluente? Non proprio, perché l’estremo difensore ospite Piga era rimasto a terra durante quei momenti concitati e l’arbitro Vazzano potrebbe averlo confuso con l’altro portiere Greco, anche lui in casacca verde, magari arrivando alla decisione di un’espulsione di cui dalla tribuna era impossibile comprendere le ragioni. Senza la possibilità, almeno fino a domenica sera, di rivedere le immagini sul canale Youtube del Piacenza, dal quale il video è scomparso dopo la diretta. Detto che quasi tutte le società riprendono le gare attraverso i propri match analyst o comunque componenti dello staff, vedremo se la partita contro la Cittadella durerà ancora qualche giorno, passando nelle mani della giustizia sportiva. La speranza di trovare le prove per certificare un errore tecnico, fra referto dell’arbitro e immagini del momento clou, è l’ultima a morire per i modenesi.

Matteo Pierotti