'Apprendiamo con profonda tristezza la scomparsa di Daniele Bagnoli, allenatore e persona straordinaria, venuto a mancare dopo lunga malattia. Nato a Mantova il 25 ottobre 1953 Bagnoli è stato uno dei grandissimi artefici delle vittorie di Modena in Italia e in Europa. Con i gialli il tecnico ha vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Scudetti, 3 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea e ha dato vita a una Modena che nessuno mai dimenticherà - si legge in una nota del Modenavolley -. Daniele é stato uno dei più grandi simboli del volley italiano nel mondo. Era di poche parole Bagnoli e oggi ci piace ricordarlo dicendogli che é stato, é e sarà parte della storia di Modena. Tutta Modena Volley si stringe alla famiglia e a chi gli voleva bene. Fai buon viaggio Coach, noi e tutti i giocatori che hai reso campioni non ti dimenticheremo. Mai'.'Apprendiamo con commozione la scomparsa di Daniele, un tecnico che lascia una grande eredità alla pallavolo italiana, e che con il suo lavoro ha contribuito in maniera importante alla crescita del nostro movimento. Da parte mia e della Federazione Italiana Pallavolo posso solo esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia' - commenta il presidente Fipav Giuseppe Manfredi.Foto Modenavolley