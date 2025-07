Carpi, stasera voto su cessione di Aimag a Hera: voltafaccia Fdi, dirà no a Righi dopo aver detto sì alla Budri?

'La nostra multiutility deve rimanere pubblica, con un dna legato ai comuni soci della bassa modenese. Il privato (Hera) sta avanzando velocemente nella corsa alla gestione per soddisfare gli azionisti e guardare ai bilanci, meno al territorio. I sindaci del centrosinistra, specialmente quello uscente di Carpi, hanno fatto saltare il patto di sindacato che comporta uno stop soprattutto sotto gli aspetti dei piani industriali futuri. Le elezioni di giugno hanno una importanza strategica unica perché c'è il serio rischio che le amministrazioni a guida PD regalino la gestione ad Hera che porterà naturalmente a variazioni di costi per l'utente ma indubbiamente anche a servizi più scadenti. Dando il voto alla compagine di centrodestra, per Carpi significa Annalisa Arletti sindaco, invece saremo tutti partecipi del ritorno ad una società che eroga servizi senza dover rispondere ad azionisti di borsa. I dividendi ritorneranno nei bilanci comunali per poi venire utilizzati in altre necessità della comunità. Ci sono cose che non dovrebbero essere di destra o di sinistra ma evidentemente non è così purtroppo. Ogni vostro singolo voto per un candidato del cdx sarà un mattoncino per ricostruire una base solida su cui appoggiare la società Aimag'.A usare queste esatte parole poco più di un anno fa (maggio 2024) era l'attuale consigliere Fdi di Carpi Enrico Fieni.Ebbene, questa sera il Consiglio comunale di Carpi è chiamato a votare il progetto che consegna il controllo esclusivo di Aimag ad Hera. Il Pd sosterrà la giunta Righi e dirà sì al piano (nonostante a Mirandola lo stesso Pd abbia fatto le barricate nel tentativo di dire no), ma Fdi come si comporterà? Sempre a Mirandola i meloniani che sostengono la giunta Budri (presente a quella famosa conferenza stampa di maggio) hanno dato il via libera alla consegna di Aimag ad Hera, ma a Carpi dai banchi dell'opposizione cosa faranno? Voteranno a favore smentendo clamorosamente le parole pronunciate in campagna elettorale, o voteranno contro smentendo ciò che il partito ha votato a Mirandola sfruttando il fatto che a Carpi il loro è solo un voto di opinione e non incide sulla realtà essendo minoranza? O, ancora, si asterranno pilatescamente come si sono astenuti la settimana scorsa sull'estremo tentativo del consigliere Monica Medici di sospendere la delibera?Intanto le parole di Fieni risuonano come un mantra in una politica che dimentica e tradisce se stessa da un giorno all'altro: 'Ogni vostro singolo voto per un candidato del cdx sarà un mattoncino per ricostruire una base solida su cui appoggiare la società Aimag'...Già si è visto a Mirandola.