Scandalo Fondazione di Modena, il sussulto del sindaco pacificato dall'omelia del vescovo

Perché il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, sulla vicenda Amo aveva fatto la voce grossa. Aveva chiesto discontinuità, cambiamenti, azioni nette. Attraverso il suo emissario Andrea Bosi il messaggio era arrivato chiaro, sia all’azienda che al PD. Poi, di fronte allo scandalo della Fondazione, aveva inizialmente parlato di silenzio assordante. Aveva chiamato in causa la politica, la città, le istituzioni. Sembrava un sussulto. È durato poco. Oggi quel sussulto si è ricomposto in una pacificazione generale con i vertici dell’ente. Perché? Prudenza istituzionale? Realismo politico? Suggestione morale dopo l’omelia del Vescovo sulla tracotanza e sulle istituzioni buone?
A Carpi non va meglio. Qui la Fondazione ha investito, finora, una ventina di milioni in un polo universitario pensato per centinaia di studenti e che oggi fatica a contarne una manciata.
Sono soldi che se ne vanno. Formalmente privati, certo, ma con una missione pubblica chiarissima: le fondazioni distribuiscono utili sul territorio, suppliscono ai buchi dello Stato che taglia sempre, orientano politiche culturali, sociali, storiche, urbanistiche. E sono guidate da consigli espressione del territorio – comuni, associazioni, chiesa. È qui il nodo: perché quando tutti sono dentro, nessuno è davvero fuori. E andare contro le fondazioni diventa impossibile. O quantomeno deleterio.
Così prende forma la nuova narrazione: la tracotanza non è più lasciare per strada milioni di euro. La tracotanza diventa denunciare i fatti. Diventa criticare le istituzioni. Diventa auspicare dimissioni. Diventa suggerire che - davanti a certi fallimenti - qualcuno dovrebbe almeno fare finta di assumersi una responsabilità. E cosa fanno invece le fondazioni? Si organizzano per allungare i mandati agli organi direttivi in carica.
A Carpi il mandato di Mario Arturo Ascari sarebbe in scadenza a breve.
Siamo pronti a scommettere che la decisione sarà unanime. Ma questa non è tracotanza, dicono: è l’organizzazione del bene.
Magath