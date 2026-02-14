Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Abbiamo scoperto che il sindaco fa la spesa, chissà forse va anche in bagno…

Diciamo piuttosto che il Sindaco Mezzetti è un'ottimo venditore di se stesso

Buonasera direttore,

sul fatto che anche il Sindaco vada a far la spesa non la farei troppo piagnucolosa.

Di questo passo diventerà una notizia che anche il sindaco va in bagno...

Rimarrei su temi concreti, tipo lo sperpero continuo di risorse pubbliche causate anche, ma non solo, da errate scelte delle precedenti amministrazioni.

Anche stamattina con le ex Fonderie e, successivamente, con il milione e mezzo per l'acetaia comunale. Ma che frega a me dell'aceto comunale...

Diciamo piuttosto che il Sindaco Mezzetti è un'ottimo venditore di se stesso (siamo sicuri che chi ha scritto la lettera da Lei pubblicata non faccia parte della claque del Sindaco?), tutto impegnato ad utilizzare il mandato per accreditarsi negli ambienti che più gli interessano.

Esclusivamente culturali: mai visto con degli edili o dei metalmeccanici.

A noi modenesi piuttosto che un Jazz Open con biglietti da, dicono, 70 a 200 euro (almeno Muzzarelli ci aveva dato una star nazionalpopolare come Vasco), interesserebbe una città più pulita, con meno buche nelle strade e verde meglio manutenuto.

Solo per fare qualche esempio.

Ma vah… anche il Sindaco mangia e va in bagno.

Buona serata e Buona Domenica.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto 


La ringrazio per la sua lettera e per il sorriso che provoca naturalmente.
Immaginiamo che il nostro lettore nel raccontare il suo incontro col primo cittadino e consorte al supermercato volesse semplicemente dare uno spaccato simpatico di istituzioni alle prese con la quotidianità.

A simpatia però lei lo ha battuto.

G.Leo.

