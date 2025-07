Addio Aimag, che dire... chapeau ai dirigenti Hera

Buongiorno direttore, La vicenda Aimag/HERAcquaModena se ho ben capito funziona così. Hera ha sottratto ai cittadini della Bassa la piena disponibilità di una utilitaria perfettamente efficiente e funzionante (Aimag) ed in cambio ha dato ai cittadini della bassa la possibilità di guardare da lontano (solo guardare, non guidare) una bellissima autostorica bisognosa di continue e costose manutenzioni (HERAcquaModena) con l'obbligo, però, di partecipare attivamente alle spese di manutenzione della vecchia auto. Che dire... se fossi un imprenditore, se avessi un'azienda, cercherei di assumere i dirigenti Hera e licenzierei chi ha ceduto l'utilitaria. Cordialmente, Roberto Malavasi - Albareto

