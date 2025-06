Ammanco da 400mila in Amo: punta dell'iceberg del sistema-Modena

Caro direttore,

Presumo che le mie riflessioni non avranno spazio sulla sua testata perché forti, tuttavia mi lasci esprimere tutta la mia delusione nei confronti della giunta Mezzetti.

La recente scoperta dell'ammanco dell'Amo è solo la punta di un iceberg pericoloso. E fu così che, tra disavanzi, criminalità cittadina cresciuta esponenzialmente, pressappochismo generalizzato, Modena si è fatta un bel regalo indigesto.

Constato l'ostinazione ideologica del cittadino medio, allora non mi resta che sperare che, a fronte delle palesi inadempienze, si crei una spaccatura nell'esecutivo e vengano a mancare i numeri legali per il suo prosieguo.

La speranza è l'ultima a morire.

Cordialmente

Clotilde Arletti