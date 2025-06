'Assemblea sicurezza, fa male la sinistra a strumentalizzare la questione'

Vorrei dire la mia opinione sull’incontro sulla sicurezza che c’è stato alla Sala Pucci.Ho partecipato a questa riunione e l’ho interpretata come “apolitica” nel senso che chi l’aveva organizzata non aveva un ruolo di rappresentate delle istituzioni. Era aperta a tutti e poteva partecipare chiunque.Poi è chiaro che c’erano molte persone molto lontane dal mio pensiero e che “apolitico” non fosse il termine più corretto da usare.Fanno male però a sinistra a strumentalizzare la questione: in sala c’era anche tanta gente in buona fede ed esasperata dalla situazione.È innegabile che ci fossero 200 persone. Vogliamo dire che non fossero civici e che fossero tutti politicizzati o in cattiva fede e non meritassero di essere ascoltati?Ci sono situazioni, come quella del parco XXII Aprile, che sono oltre ogni limite pensabile.Vogliamo buttarla in “caciara” (litigando tra destra o sinistra) o vogliamo risolvere il problema e portare soluzioni? Sui giornali leggo più “caciara” che soluzioni onestamente: la sinistra accusa la destra del mancato passaggio in fascia A e la destra accusa la sinistra di non accettare il taser.Nel mezzo c’è una popolazione di cittadini preoccupati e che, se sfortunati, vengono aggrediti, picchiati o derubati.Io apprezzo il sindaco Mezzetti, specialmente se paragonato al suo predecessore.Bisogna però capire che il problema “sicurezza” è una battaglia di tutti e tra gli organizzatori della riunione c’erano anche persone residenti, che vivono il problema ogni giorno. Queste non credo cerchino un posto al sole ma solo una buona qualità della vita.Tra i partecipanti inoltre c’era anche qualcuno di sinistra, come me, che ha mal digerito certi interventi, che sa bene che il problema non è solo della nostra città e che la sicurezza non dipende solo dal Sindaco; tuttavia, la riflessione comune che abbiamo fatto è stata: la Giunta, sul tema, vuole battere un colpo? Perché se il problema della destra è il populismo e che muove solo la pancia delle persone, il problema della sinistra è quello di non riconoscere ancora pienamente il problema, minimizzarlo e in questo caso…strumentalizzare a sua volta.È giusto ancora dire che “la situazione è sotto controllo”? Credo proprio di no.Mi sia consentita una riflessione: gli elettori di sinistra come hanno votato per il quesito del referendum sulla cittadinanza? Gli esiti (rispetto gli altri quesiti) li abbiamo visti tutti e credo basti questo per capire la direzione in cui stiamo andando. Anche gli elettori di sinistra avvertono un problema. Non si spiegherebbe la votazione.Proprio per questo occorre assolutamente trovare una soluzione e la deve trovare proprio quella sinistra che deve svegliarsi dal torpore e tutelare i valori progressisti per non farci cadere nel baratro del populismo.