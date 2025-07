'Bena la riorganizzazione della macchina comunale, ma il verde sia la priorità'

'Il Comitato Verde Brillante si è proposto come missione l’attenzione al patrimonio verde del Comune di Modena e la sua difesa. La dotazione di verde di cui Modena dispone è ai massimi livelli in ambito regionale, e quindi anche nazionale. La mappatura dell’uso del suolo compiuta dalla Regione nel 2020 conta a Modena 128 aree propriamente qualificate come parco, per 296 ettari complessivi (Reggio ne ha 233).Considerando anche il verde pubblico interno a quartieri residenziali e aree comunali non ancora sistemate, ma bisognose comunque di manutenzione, è verosimile che il totale supera i 400 ettari. In molte occasioni abbiamo dovuto tuttavia constatare che la conduzione di questo patrimonio, non riesce ad essere all’altezza della sua qualità e della sua entità. Crediamo che il personale assegnato al Servizio Verde, certo competente e volto all’interesse pubblico, non sia lontanamente proporzionato ai compiti di programmazione e controllo dei lavori di manutenzione. Ci risulta che il Servizio responsabile del verde sia attualmente ridotto a tre soli addetti che, pur prodigandosi, sono soverchiati dall’accumularsi di compiti. Mancando un efficace controllo nel corso dei lavori, qualità e correttezza della loro esecuzione risultano affidate fiduciariamente all’impresa appaltatrice del servizio, che non sempre ha interesse a sorvegliare l’operato del proprio personale.Apprendiamo dai giornali che l’Amministrazione comunale ha in preparazione due provvedimenti che possono essere occasioni decisive per la cura, la conduzione e la gestione del verde che l’eccellente dotazione della nostra città merita.Primo di questi sono le previste misure di riorganizzazione della struttura dell’Amministrazione: riteniamo indispensabile che al Servizio dedicato al verde sia conferita piena capacità di programmazione sistematica della manutenzione e di fermo e continuo controllo operativo sull’esecuzione dei lavori. Secondo, è in scadenza l’accordo quadro per lavori pubblici: di massima importanza sono la capacità e l’affidabilità dell’impresa cui saranno affidate le manutenzioni del verde. Anche quando il Servizio responsabile abbia acquisito adeguata forza di controllo, qualità e correttezza di una parte considerevole dei lavori saranno comunque regolate da rapporti fiduciari. Consideriamo quindi essenziale che nella gara per il nuovo accordo quadro sia dedicata massima attenzione ai requisiti di competenza, capacità e affidabilità del soggetto che assumerà compiti per la manutenzione e gestione del verde. Si auspica che l’Amministrazione voglia confrontarsi con il Comitato scrivente e con altre realtà cittadine su questi importanti temi.Comitato Verde BrillanteNella foto, una immagine del contestato taglio di alberi a Santa Caterina