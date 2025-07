Castelfranco, derubata della borsetta davanti al centro commerciale: tutti sanno e nessuno fa nulla

I primi giorni di luglio la signora Emma (nome di fantasia) si è recata presso il centro commerciale “Le Magnolie” Castelfranco Emilia per fare la spesa. Esce con il carrello e si avvicina alla propria auto per scaricarlo. Nel carrello vi era anche la borsa con all'interno documenti, chiavi di casa, cellulari... Ripone tutto il contenuto del carrello sul sedile posteriore e riporta il carrello nel suo contenitore. Arriva a casa e aiutata dalla madre scarica tutto e nota l’assenza della sua borsa. Panico... occorre inquadrare cosa possa essere successo. Ricorda, che quando è tornata all’auto dopo aver consegnato il carrello della spesa, lo sportello dell’auto non era chiuso perfettamente, e così realizza che qualcuno le ha sottratto la borsa in quel momento.Naturalmente prova rabbia e disperazione. Procede con la denuncia ai carabinieri, cambio delle serrature di casa, l'attesa dei nuovi documenti. Inizia a telefonare al numero del suo cellulare, da cui risponde una voce maschile.Lei naturalmente lo aggredisce 'come mai risponde al mio cellulare?' Questo con faccia di bronzo le risponde “ho trovato una borsa per terra presso il cimitero e dentro vi era questo cellulare purtroppo non avendo il Pin non sono riuscito a rintracciarla, se mi dà il Pin la chiamo e lo riconsegno.Naturalmente, lei non ci casca.La situazione dei parcheggi dei centri commerciali è nota, si verificano mille casi di furti eseguiti con destrezza e fantasia. Riflettendo mi domando se gli incaricati del servizio di vigilanza possano girare per i parcheggi e segnalare le persone sospette. Questi lavoratori del furto, infatti si nascondono dentro le auto e controllano i movimenti della gente entrando in azione nei momenti più opportuni. Ancora, vorrei suggerire ai servizi di vigilanza di avvertire le persone, che vanno a fare la spesa di non chiudere l’auto con il dispositivo automatico, ma direttamene con la chiave, poiché i delinquenti utilizzano speciali dispositivi per catturare il segnale riuscendo poi ad aprire gli sportelli. All'ingresso dei centri commerciali si dovrebbero organizzare dei gruppi di volontari, che oltre ad informare le persone sui furti, potrebbero accompagnare le persone anziane e fragili fuori sino all’auto e aiutarli. Concludo dicendo che tutti conosciamo i fatti, ma nessuno fa nulla per migliorare la situazione. Per quanto mi riguarda mi rendo disponibile ad organizzare un gruppo di volontari che possa fare quanto scritto. lo ritengo un servizio molto importante per la nostra comunità .