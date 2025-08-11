Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

A Modena si stanno presentando occasioni d'oro per ribaltare il corso politico locale, eppure questo treno dagli accessi agevolati non è stato preso

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Caro direttore,
Stiamo vivendo un'epoca di leoni in campo ecclesiastico, cosa che prendo con sconfinato favore.
Mi piacerebbe poter fare lo stesso discorso in ambito civile, ma la realtà contro la quale si urta è ben altra. Mi riferisco alla destra modenese, che non ruggisce come dovrebbe dinanzi al collasso della res publica cittadina. Eppure sarebbe facile: il declino è talmente evidente che, seppure si fosse a corto di idee, gli spunti si sprecherebbero, quindi anche il più timido avrebbe il suo da dire nel contestare l'attuale esecutivo comunale.
Ho sempre pensato che la vis polemica nonché retorica appartenesse alle destre, ma si vede che a Modena non è così. Assistiamo quindi a timidi miagolii che vengono benevolmente concessi dalla controparte, soddisfatta della sua postura democratica nel lasciarli squittire.
A Modena come in regione si stanno presentando occasioni d'oro per ribaltare il corso politico locale, eppure questo treno dagli accessi agevolati non è stato ancora preso.
L'attesa dipende dal domani, diceva il buon Lucio Anneo Seneca, ma spreca l'oggi.
Con rammarico
Graziella De Marco

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Giacobazzi (Fi): 'Provincia di Modena capitale delle violenze sessuali ad opera di extracomunitari'

Giacobazzi (Fi): 'Provincia di Modena capitale delle violenze sessuali ad opera di extracomunitari'

Caldo torrido, a Porta aperta di Modena garantite 5500 docce d'estate per i senza tetto

Caldo torrido, a Porta aperta di Modena garantite 5500 docce d'estate per i senza tetto

Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via

Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via

Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto

Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto

'Modena, degrado e criminalità in via delle Costellazioni: il Comune informato da anni, non si è fatto nulla'

'Modena, degrado e criminalità in via delle Costellazioni: il Comune informato da anni, non si è fatto nulla'

Vìola il Codice della Strada, la PL lo controlla e scopre patente falsa

Vìola il Codice della Strada, la PL lo controlla e scopre patente falsa

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, colazione d'oro: due cappuccini e una fetta di torta 11 euro

Modena, colazione d'oro: due cappuccini e una fetta di torta 11 euro

Parco XXII aprile Modena, la situazione è fuori controllo

Parco XXII aprile Modena, la situazione è fuori controllo

Rifiuti Modena, perchè il cittadino non può verificare il numero aperture che gli vengono attribuite da Hera?

Rifiuti Modena, perchè il cittadino non può verificare il numero aperture che gli vengono attribuite da Hera?

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Modena, parchetto Sandro Pertini: la riqualificazione ha peggiorato l'area

Modena, parchetto Sandro Pertini: la riqualificazione ha peggiorato l'area

Modena, davvero si può credere che Mezzetti voglia scardinare l'establishment Pd?

Modena, davvero si può credere che Mezzetti voglia scardinare l'establishment Pd?

Sovraffollamento gattile: favorire le adozioni riducendo le spese veterinarie

Sovraffollamento gattile: favorire le adozioni riducendo le spese veterinarie

Negozi in centro in crisi: colpa del famoso 'Decreto Salva Italia'

Negozi in centro in crisi: colpa del famoso 'Decreto Salva Italia'