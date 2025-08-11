Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Caro direttore,

Stiamo vivendo un'epoca di leoni in campo ecclesiastico, cosa che prendo con sconfinato favore.

Mi piacerebbe poter fare lo stesso discorso in ambito civile, ma la realtà contro la quale si urta è ben altra. Mi riferisco alla destra modenese, che non ruggisce come dovrebbe dinanzi al collasso della res publica cittadina. Eppure sarebbe facile: il declino è talmente evidente che, seppure si fosse a corto di idee, gli spunti si sprecherebbero, quindi anche il più timido avrebbe il suo da dire nel contestare l'attuale esecutivo comunale.

Ho sempre pensato che la vis polemica nonché retorica appartenesse alle destre, ma si vede che a Modena non è così. Assistiamo quindi a timidi miagolii che vengono benevolmente concessi dalla controparte, soddisfatta della sua postura democratica nel lasciarli squittire.

A Modena come in regione si stanno presentando occasioni d'oro per ribaltare il corso politico locale, eppure questo treno dagli accessi agevolati non è stato ancora preso.

L'attesa dipende dal domani, diceva il buon Lucio Anneo Seneca, ma spreca l'oggi.

Con rammarico

Graziella De Marco

