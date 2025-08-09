Modena, parchetto Sandro Pertini: la riqualificazione ha peggiorato l'area

Buongiorno, sono una mamma di due bambine, vorrei commentare la recente riapertura del parchetto Sandro Pertini. Siamo tutti rimasti molto delusi, abbiamo aspettato tre anni di chiusura per riavere indietro un parchetto che non regge minimamente il confronto con il precedente...

Prima il parco era molto frequentato perché anche nelle giornate estive più calde offre refrigerio. C'era una bellissima atmosfera: chi portava le bolle, chi i gessetti, chi frutta per tutti i bambini, ed era molto facile fare nuove amicizie in quel bel castello. Per non parlare di come i bimbi si scatenavano a lanciare se stessi insieme a pelushe e macchinine giù per lo scivolo giallo tortile che forse era l'attrazione più amata del parchetto. Ora il parchetto, dalla riapertura è di nuovo frequentato ma dopo poco i bimbi si annoiano perché i pochi giochi che ci sono si riempiono subito e inoltre per i genitori con bimbi più piccoli non è sempre facile riuscire ad appoggiarsi con così poche panchine.



Sopra il parco prima della 'desigillazione'

Ci si chiede con amarezza: perché? Non bastava fare manutenzione alla bellissima struttura che c'era prima che tra l'altro era amatissima dai bambini e ne raccoglieva tantissimi? Perché le panchine da 11 sono diventate 3? Perché sono stati messi così pochi giochi in tutto quello spazio? Perché da vivace e colorato è diventato tanto più grigio? Perché abbiamo aspettato tre anni per la riapertura? Mi dico: chi ha realizzato e approvato il progetto immagino sapesse cosa c'era prima, e allora perché? Con quale logica è stato fatto? Grazie infinite per l'attenzione.

