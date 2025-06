Modena: pattume, baby gang, maranza, stupri, rapine, risse... Basta ci rinuncio

Buon pomeriggio Direttore,

sono stato da sempre suo lettore, ne ho apprezzato i suoi articoli, i suoi contributi nel denunciare cose negative, ma a volte anche positive, riguardanti la nostra città e la nostra provincia.

Purtroppo sono a comunicare le mie dimissioni irrevocabili dallo status di lettore suo e de La Pressa: ogni santo giorno, almeno 10-12 articoli di denuncia del degrado irrecuperabile della nostra terra: io sono sfinito e il mio equilibrio ne sta risentendo. Ma non per le segnalazioni, ma per il tracollo inarrestabile, senza fine. Pattume, baby gang, maranza, stupri, violenze, rapine, risse. Assenza o insufficienza di forze dell'ordine a presidio del territorio. Centro storico terra di nessuno, tolto l'orario dell'aperitivo è il deserto, è una fortuna rincasare e non essere aggrediti o molestati. Zona Piazza d'Armi e stazione Autocorriere dal sapore sudamericano. Zona Tempio e Stazione fuori controllo. È sufficiente farsi due passi in quelle zone per capire. E in centro solo negozi di alimentari e soprattutto alcolici, sono una cinquantina, forse di più.

Mi ritirerò quindi in una sorta di capsula mentale personale e privata, staccando TV e Internet, riducendo ogni contatto umano, sperando di sopravvivere in questo disastro.

Buon prosieguo a Lei e alla Redazione

Paolo Leonelli, Modena