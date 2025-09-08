Modena ruota panoramica chiusa: chi mal opra, male al fine aspetta

Gentile direttore,

Ho sempre amato i poemi cavallereschi e, pensando alla vicenda “ruota panoramica” del parco Novi-Sad chiusa dalla Procura di Torino, mi viene da pensare a un passo dell’Orlando Furioso del nostro illustre corregionale Ludovico Ariosto: “Chi mal opra, male al fine aspetta'.

Sarebbe giusto e doveroso che ci fosse un togato anche per la questione Amo, ma il senso della mia missiva è un altro: l’autoreferenzialità dell’attuale esecutivo comunale, che ha la sua massima esemplificazione nel primo cittadino, sta portando a tutto questo. L’atteggiamento autoritario, tipico dell’universo del guareschiano Peppone (che almeno era divertente), rende fastidioso agire e parlare da cittadino che vorrebbe, per il bene della città, situarsi su un piano concettuale diverso.

Penso sia pleonastico rimarcare quante sacche di criticità sta accumulando Modena per via di una tale postura, quindi chioso ricordando a tutti, non solo a chi ci governa localmente, che l'orecchio è una finestra sempre aperta: si chiude soltanto per la notte della sordità fisica.

Delusa e preoccupata

Annalaura Giraudo

