Urbanistica, libertà di espressione e sicurezza: dov'è la cosiddetta 'cittadinanza' modenese?

ho letto con piacere ed interesse la Sua disamina sul caso Amo inviata alla redazione de La Pressa, unica agorà superstite dove sia ammesso un confronto a distanza, pubblico.
Come Lei giustamente osserva, non si resta sulla cresta dell'onda senza essere esimii professionisti della politica, e mai come in questo caso il richiamo al termine 'professionismo' ha accezione negativa.
Le sue allora mi portano a riflettere che quando il gioco si fa duro, il dilettante si fa di acqua e sfugge nelle sabbie, mentre il vero professionista è capace anche di ingoiare i propri figli pur di salvare la baracca. Il capo di 'quelli più bravi', vista la malaparata Amo ed allo scopo di spegnere con ogni mezzo i riflettori sul caso, non ci ha pensato due volte a sacrificare Bosi l'ex assessore alla legalità: anche qui mai altro titolo sarebbe stato più indicato. Di fatto trattasi un lavoro di bassa macelleria che si riserva solo a quei cavalli poi non serviranno più: la carta con la Luna Nera uscita dal mazzo è finita - previo lungo passamano - proprio in quelle di quell'Andrea Bosi che solo due anni fa giurava fedeltà alla coalizione e si rendeva disponibile alla corsa al trono di primo cittadino (vittoria poi assegnata a tavolino all'esterno Mezzetti lasciando a bocca asciutta una folta pletora di pretendenti).
C'è però dell'altro, come dicono quelli bravi, che fanno analisi profonde! Ciò che però emerge dal caso Amo è solo la punta dell'iceberg. Sopra ogni città dovrebbe trovarsi una cittadinanza: a Modena è il contrario, e la cittadinanza non vive sopra bensì sotto la propria città; e la subisce invece di governarla.Sotto c'è una cittadinanza che tutti gli anni non supera mai l'esame di maturità. La domanda è sempre la stessa: 'Tema - Caro Modenese, per iscritto o a voce riconosci meriti e colpe, individua ed attribuisci le dovute responsabilità politiche a coloro che della vita pubblica della tua comunità sono fautori e primattori'.
Dove è la signora cittadinanza che pretende la sopravvivenza del piccolo commercio rionale ma non ha il coraggio di imputarne la morte cerebrale all'amministrazione comunale, che ha addirittura sacrificato di un quartiere intero sull'altare della COOP? Perchè Muzzarelli, dopo la comparsata di fine mandato dell'ottobre 2023, non viene a gran voce invitato a visitare l'area (ed a respirarne l'aria) dell'ex AMCM per la quale 'dopo 30 anni di abbandono per queste area e per la città si apre una nuova fase', ossia quella del degrado e dell'urina ovunque?Dove è la signora cittadinanza che grida 'trasparenza', 'resilienza', 'resistenza' ma non è in grado nemmeno di chiedere le dimissioni del Carneade di turno (tal Andrea Artioli, ai più sconosciuto nel capoluogo prima di allora) che imputa la Pressa di seminare odio e probabilmente ne desidererebbe la riduzione al silenzio per poter perpetuare la propria narrazione? Perchè Artioli non ha bacchettato anche Mezzetti che - lui sì, nella veste di malcelato seminatore di odio - accusò i manifestanti-pregatori 'di condizionare - con subdola violenza - l'esercizio di un diritto' (all'interruzione volontaria di gravidanza)?Dove è la signora cittadinanza che pretende a gran voce sicurezza
Una cittadinanza che se non ozia, dorme; e se veglia, comunque tace. E tace sempre perchè ha la pancia piena! E chi tace acconsente: lo certificano i risultati elettorali che indicano che a Modena 2 persone su 3 amano e vogliono questo sistema, che garantisce sempre se stesso.
Caro Sig Malavasi, ha ragione! Loro sono veramente i più bravi nel reggersi in sella al trotto ed al galoppo, nel giorno e nella notte, nella quiete ed anche nella tempesta: praticamente sempre! Però la neutralità disarmata tutta modenese non è cagione di inciampo per coloro che sono abituati a librarsi intoccati, e diciamocelo!Allora mettiamoci comodi anche noi e facciamo nostro anche l'inclusivo appello di Eli Gold che da queste colonne ci invitava, con una punta di sarcasmo, a 'lasciare a Mezzetti la possibilità di mostrarci gli orizzonti sconfinati del perbenismo cittadino'. E ricordiamoci - donabbondianamente ragionando - che per non far torto proprio mai a nessuno 'in fondo i modenesi sono di destra ma votano a sinistra'.
Acardo Lugli