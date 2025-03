'Nuovi supermercati Coop in centro: Comune Modena tuteli Mercato Albinelli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Predisporre un piano di valorizzazione del Mercato Albinelli, in collaborazione con gli operatori e le associazioni di categoria, per promuovere la sua competitività e attrattività e, parallelamente, studiare misure di sostegno economico per gli operatori del mercato, anche attraverso incentivi fiscali o contributi per l’ammodernamento delle strutture'. La proposta arriva con una mozione a firma di Katia Parisi, capogruppo di Modena Civica, anche alla luce delle imminenti aperture di due nuovi supermercati Coop alla ex Amcm e in Corso Canalchiaro che hanno destato particolare preoccupazione tra gli operatori del mercato.

'Occorre implementare iniziative di marketing territoriale e campagne di comunicazione per incentivare la frequentazione del mercato, anche attraverso eventi tematici e collaborazioni con il mondo della ristorazione e della cultura e valutare interventi infrastrutturali per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del mercato, garantendo al contempo il rispetto della sua identità storica e architettonica - spiega Katia Parisi. - La tutela del Mercato Albinelli non è solo una questione economica, ma anche culturale e sociale, poiché esso contribuisce alla vivacità del centro storico e alla conservazione delle tradizioni locali. In questo contesto il Comune di Modena può svolgere un ruolo attivo nel supportare il mercato, così come messo in pratica anche da alcune città italiane che hanno già avviato progetti di rilancio dei mercati storici, con risultati positivi sia in termini economici che di attrattività turistica'.