Modena, Mezzetti si scaglia contro le manifestazioni anti-aborto

manifestazione 4 giorni per la vita che si tiene davanti al Policlinico di Modena.

'Io rispetto le idee di tutti ma quando una parte di queste vuole prevaricare e limitare le altre bisogna prendere posizione. Io sono fermamente convinto che la libertà di scelta vada garantita in ogni sede, a maggior ragione negli ospedali dove l'interruzione volontaria di gravidanza viene praticata e le donne, in un momento così intimo e delicato, hanno bisogno di rimanere tranquille.

Incontrerò presto la rete Pro-CHOICE che mi ha posto questa e altre questioni. Dobbiamo essere tutte e tutti consapevoli che i diritti non sono mai acquisiti per sempre e vanno difesi con tenacia unendo le forze sociali e quelle politiche della nostra società'.