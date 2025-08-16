Modena, chiusura tangenziale Rabin: disagi e 2 milioni di costi. È davvero necessario?

Gentile Dott.ssa Franchini,

da utente della strada che frequenta abitualmente le strade a nord dell'abitato cittadino non posso che essere d'accordo in toto con il Suo intervento riguardante le varie criticità che la cittadinanza intera dovrà affrontare a seguito dell'imminente chiusura per manutenzione della Tangenziale Rabin, altrimenti conosciuta come bretella di raccordo tra la vecchia Tangenziale e la Nonantolana.



Ribadisco cittadinanza intera, come da Lei giustamente sottolineato, perché per un effetto domino il traffico dovrà per forza di cose essere dirottato sulla viabilità ordinaria.Da contribuente aggiungerei un elemento a tutto quanto da Lei evidenziato: i costi dell'intervento stimati in 2 milioni di euro.Da utente/contribuente che spesso percorrere la Rabin (anche oggi ho avuto modo di percorrerla e di ricontrollare lo stato dell'arte) mi pare di poter affermare con una certa sicurezza che la strada non è così malridotta da giustificare un intervento di tale portata sia in termini di costi che di giorni di chiusura dell'arteria.

Per cui mi chiedo come e da chi vengono decise le priorità di intervento nella manutenzione delle strade, tenuto soprattutto conto dello stato ben peggiore rispetto alla Rabin in cui versano tante altre strade modenesi.Cordialmente,