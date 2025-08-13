Modena, cestini rimossi in centro: è questa la soluzione?

Egregio Direttore,

questa amministrazione continua a vantarsi per cose che un tempo erano considerate il minimo sindacale per dei bravi amministratori, come il rifacimento della segnaletica o lo sfalcio dell'erba, ma ciò che mi fa rattristare è lo strombazzare dell'aumento dei turisti addirittura del 10%, quando altre città europee fanno risultati ben più rilevanti!

E mi chiedo: quale città 'turistica' consente a chi gestisce la nettezza urbana di rimuovere i cestini dei rifiuti per velocizzare la raccolta e ridurre i tempi? Quale amministratore non verifica che un netturbino passi con la scopa di saggina (e non con un soffiatore) almeno una volta a settimana a rimuovere i rifiuti, a rastrellare l'erba di giardini e aiuole?

Stamattina mi sono divertito a fotografare gli ultimi cestini rimossi in zona musicisti in ordine di tempo e qualche aiuola. C'è da vergognarsi, altro che vantarsi...

Questi presuntuosi che sono stati scelti alle ultime elezioni hanno mai visto Vienna, Budapest o, più in piccolo, Lubiana o Trieste? Hanno mai visto i prati di Londra? Hanno mai visto le strade di Amsterdam o di Madrid?

Cordiali saluti

Nicola Rosati

