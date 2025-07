Parco XXII aprile Modena, la situazione è fuori controllo

Gentile Redazione,Chi ha le proprie finestre affacciate sopra il parco XXII Aprile racconta di scene così tremende da essere inesprimibili. Scene senza dignità e decenza e senza rispetto alcuno per i seppur ridotti a pochissimi frequentatori anche piccoli dell’area verde. Chi si avventura in esso a piedi una volta, in sé pensa a chi glielo ha fatto fare e si promette o di non più farlo più o di recarvisi tosto accompagnato.C’è chi ritiene che vi siano mancanze dell’Amministrazione comunale nel presidio di sicurezza di sua competenza ed anche e soprattutto da parte dello Stato rappresentato in città dal Questore e dal Prefetto. “Mancano anche i servizi igienici in questo parco verde malgrado in essa è stabile una assortita popolazione. Il Comune avrebbe dovuto già da tempo far edificare lì una “ritirata” o bagno pubblico.” Ritengono certuni.Altri la pensano diversamente. Dicono, “con la tipologia di frequentatori che è subentrata in pianta stabile nell’area verde perciò eliminando quella abituale dei residenti modenesi (la Legge di Gresham che recita “la moneta cattiva scaccia quella buona”, si applica a tutto anche alla popolazione), gli eventuali bagni pubblici eventualmente presenti si sarebbero già trasformati in quartieri generali del malaffare o comunque in luoghi ditimore e di terrore oltre a che delle reali cloache.Come detto l’area in parola è da anni calpestata da spacciatori di sostanze stupefacenti e da persone che la hanno fatta diventare la sede di ogni indecenza e delinquenza togliendola perciò al sereno e gioviale intrattenimento in essa della cittadinanza modenese che comunque continua a pagare i servizi in essa necessari.Gran parte dei modenesi ritiene che molti di questi frequentatori e del crescere dell’illegalità in città, siano il frutto dell’immigrazione irregolare tanto ancora acclamata nel Paese ed in città da alcuni partiti politici, seppur sempre e continuamente apparenterei mal gestita in un sistema dell’accoglienza che sembrerebbe essere più vantaggioso per chi accoglie che per gli accolti. Moltissimi auspicano l’immigrazione regolare.Responsabilità maggiori, appunto, sono attribuite allo Stato - nei suoi tre organi: Governo, Parlamento e Magistratura - in egual misura seppur diversamente responsabili - incapace di trovare soluzioni o capace soltanto - al suo interno talvolta conflittuale- di non facilitarle.A pagare maggiormente le conseguenze, in danaro ed in mal vivere dei e delle modenesi di tal prassi, sono gli ItalianiNel caravanserraglio delle frequentazioni, oltre alle normali e reali persone senza fissa dimora, da tempo si sono aggiunte quelle “senza fissa vogliadi lavorare e di far bene” e, più recentemente, gli utenti del drop- in per tossicodipendenze aperto recentemente inopportunamente nella vicina via Giulio Benassi che, nel XXII Aprile, hanno trovato il loro “Eldorado”.Il circondario non è affatto migliore. A partire da Corso Vittorio Emanuele, la zona Tempio, i Giardini Ducali e poi su per il cavalcavia Mazzoni - dove da tal alta spaziale postazione stazionano indisturbate le vedette- e poi giù con l’R-Nord e proseguendo sulla Canaletto fino al centro commerciale Sacca dove si segnalano presenze di spaccio oltre a frequentazioni “poco raccomandabili”, dicono alcuni e tra essi anche gli esercenti.