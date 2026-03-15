Perchè al referendum sulla giustizia voterò Sì

Egregio direttore,

In vista del prossimo referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, voterò convintamente Sì.





La ragione è prima di tutto giuridica. Il principio del giusto processo, sancito dall’articolo 111 della Costituzione, richiede che accusa e difesa si confrontino in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Questa terzietà non deve essere solo formale, ma anche percepita come tale dai cittadini. Quando chi giudica e chi accusa appartengono alla stessa organizzazione, quindi condividono carriera, valutazioni e organi di autogoverno, questa distanza è inevitabilmente meno netta.

La separazione delle carriere serve proprio a rendere effettivo quel principio: distinguere con chiarezza il ruolo di chi esercita l’azione penale da quello di chi è chiamato a giudicare. Non per indebolire la magistratura, ma al contrario, per rafforzare la credibilità della giurisdizione e l’equilibrio tra le parti nel processo.





Non è una scelta isolata o ideologica. In quasi tutte le democrazie liberali europee giudici e pubblici ministeri appartengono a ordini distinti e rispondono a sistemi organizzativi separati. L’Italia, sotto questo profilo, è fanalino di coda.

Un altro aspetto rilevante della riforma riguarda il meccanismo di selezione dei componenti degli organi di autogoverno, che prevede l’introduzione del sorteggio tra i magistrati eleggibili.

Si tratta di uno strumento volto a ridurre il peso delle correnti associative nella formazione degli organi rappresentativi della magistratura (aspetto denunciato anche dai giudici Falcone e Borsellino), restituendo maggiore imparzialità e indipendenza al sistema. Il sorteggio, utilizzato in diverse forme anche in altri ordinamenti e in ambiti istituzionali differenti, non sostituisce la competenza, ma amplia la platea dei possibili candidati e limita il rischio di dinamiche corporative o di appartenenza organizzata.





In questo modo si rafforza lo spirito dell’articolo 104 della Costituzione, che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, e si interviene su uno dei nodi più discussi degli ultimi anni: il funzionamento degli organi di autogoverno e la percezione della loro imparzialità.

Una giustizia autorevole non è quella che incute timore, ma quella di cui i cittadini possono fidarsi. E la fiducia nasce prima di tutto dalla chiarezza dei ruoli, dalla parità delle parti nel processo e da istituzioni percepite come realmente indipendenti.





Chi accusa deve farlo con forza, chi difende con libertà, e chi giudica deve poterlo fare con assoluta indipendenza.

Solo quando il giudice è davvero terzo il processo diventa giusto; e solo quando il processo è giusto lo Stato dimostra di essere davvero uno Stato di diritto.

Perché, come insegnava il

diritto romano: iudex debet esse sine timore et sine spe — il giudice deve essere senza timore e senza speranza, libero da pressioni e aspettative, guidato soltanto dalla legge.

Un Paese è civile quando mette in atto questo principio.

Cordialmente

Giuliana Coslovich