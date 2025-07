Scandalo Amo e disastro rifiuti: a Modena è pronta la soluzione panem et circenses

Spettabili Redazioni, buongiorno!

Disastro rifiuti e tariffa puntuale? Scandalo Amo? Sanità al collasso? Insicurezza generale? Forza e coraggio! Con qualche evento in centro, due tavolinate sotto le stelle, i concertini nel novello Bronx, un giro in ruota e le meritate ferie estive, luglio e agosto passano in fretta. Poi ci saranno la Festa dell'Unità, il Festival della filosofia e le sagre varie, a farci dimenticare tutto e rientrare tutti nella 'normalità' modenese: panem et circenses.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto



Redazione Pressa La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec... Continua