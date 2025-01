Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Maria acconsentendo alla Parola Divina, diventò Madre di Gesù e consacrò se stessa quale Ancella del Signore alla persona e all'opera di suo figlio.Dal primo gennaio 1968, per volontà di Paolo VI, la Chiesa Cattolica celebra In questo giorno, anche la Giornata della Pace. Da quell'anno, ogni giorno di Capodanno, il Pontefice invia ai capi delle Nazioni e a tutti gli uomini un messaggio che invita alla riflessione sul tema della Pace.

All'inizio del messaggio, per la Giornata della Pace, del primo gennaio 2025, Papa Francesco rivolge il suo più sincero augurio di pace ad ogni donna e a ogni uomo. Si rivolge in particolare a chi si sente prostrato dalla propria condizione esistenziale, condannato dai propri errori, schiacciato dal giudizio altrui e non riesce a scorgere nessuna prospettiva per la propria vita. Il Papa afferma che se ci lasciamo toccare il cuore, l'anno di Grazia del Giubileo potrà aprire la via della speranza per ciascuno di noi. Il Pontefice è convinto che il disarmo del cuore è un gesto, che deve coinvolgere tutti.A volte basta qualcosa di semplice, come 'un sorriso, un gesto di amicizia, uno sguardo fraterno, un ascolto sincero, un servizio gratuito', per avvicinarci alla meta della Pace. Con tali gesti ci scopriremo diversi, più fratelli rispetto a quello che avremmo immaginato. Del resto la Pace non giunge solo con la fine della guerra, ma con l'inizio di un nuovo mondo più solidale e fraterno.Il messaggio del Papa termina con queste parole: 'Concedici, la tua Pace, Signore. È questa la preghiera che elevo a Dio, mentre rivolgo gli auguri per in nuovo anno ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili delle Organizzazioni internazionali, ai Leader delle diverse religioni, ad ogni persona di buona volontà'.