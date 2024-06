Città del Messico, storica semifinale Italia-Germania: 17 giugno 1970

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La partita si sbloccò dopo 8 minuti di gioco grazie a un tiro magnifico di Boninsegna. Fu il milanista Schnellinger a portare in parità la Germania nei minuti di recupero. Iniziarono così i tempi supplementari che, per la straordinaria densità di emozioni, sono entrati nella storia del calcio.



Al quarto minuto del primo tempo supplementare la Germania segna con un goal di Muller, poco dopo Burnich riporta l'Italia in parità. All'ultimo minuto, sempre del primo tempo supplementare è l'Italia a ripassare in vantaggio con un tiro micidiale di sinistro da parte di Riva. I tedeschi non si arrendono e anzi nei primi minuti del secondo tempo supplementare ritrovano il pareggio con un poderoso colpo di testa di Muller. Gli azzurri, trascorsi pochi minuti, si lanciano in avanti e, con una azione corale di 11 passaggi, la palla arriva a Rivera che supera il portiere avversario per il definitivo 4 a 3.



L'incontro ebbe grande risonanza anche da parte della stampa estera. I giornalisti tedeschi sportivamente si congratularono con la squadra italiana, ma nello stesso tempo con quella tedesca: la loro sconfitta fu accolta ugualmente come una vittoria.