Giornata Mondiale della diversità culturale: 21 maggio

La Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, che si tiene ogni anno il 21 maggio, celebra non solo la ricchezza delle culture del mondo, ma anche il ruolo essenziale del dialogo interculturale per raggiungere la pace è lo sviluppo sostenibile.

L'assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato questa giornata in seguito alla Dichiarazione Universale sulle diversità culturale dell'Unesco a novembre 2001. La diversità culturale si riferisce alla varietà di culture, tradizioni, credenze e valori presenti in una società o in gruppo di persone.

Ecco alcuni aspetti chiave della diversità culturale:

-riconoscimento delle differenze tra i gruppi umani, piuttosto che l'esaltazione di una sola cultura come superiore

-invece di considerare le differenze come ostacoli, la diversità culturale promuove la cooperazione tra gruppi culturali diversi, arricchendo la vita di tutti.

-la diversità culturale è considerata un patrimonio che va protetto e promosso.

-la differenza culturale può essere un motore di crescita, innovazione e creatività.

-la promozione della diversità culturale più coesa e pacifica, in cui tutti si sentono rispettati.

Tutti i gruppi culturali devono essere trattati con uguale dignità. Le differenze culturali devono essere incluse nella vita sociale e politica. In sintesi la diversità culturale è un concetto fondamentale per la costruzione di una società più giusta, inclusiva e pacifica.