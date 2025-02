Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 18 febbraio 1861, Vittorio Emanuele II, accompagnato dai principi Umberto e Amedeo e dal conte di Cavour, inaugurò il primo parlamento del Regno d'Italia a Torino.In quella occasione venne approvata la legge istituita dell'Italia unita. La nascita della Nazione rappresentò l'evento principale di un lungo processo, che nonostante i conflitti culturali ed ideologici, permise di realizzare anche una unità politica.Vittorio Emanuele II, di fronte a senatori e deputati fece un discorso che rimase famoso: 'Signori senatori! Signori deputati! Libera ed unita quasi tutta, per mirabile aiuto della Divina Provvidenza, per la concorde volontà dei Popoli, e per lo splendido valore degli eserciti, l'Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra. A voi si appartiene il darle istituti comuni e stabile assetto, nello attribuire le maggiori libertà amministrative a Popoli, che ebbero consuetudini ed ordini diversi. Veglierete perché l'unità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata...'