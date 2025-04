La Liberazione d'Italia: 25 aprile

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si è scelta la data del 25 aprile come anniversario della liberazione d'Italia perché, con gli eventi di Milano, ha assunto un particolare significato politico e militare e perché viene considerata come la fine, di fatto, della repubblica di Salò. Il 25 aprile è una grande festa popolare e nazionale in ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per un Paese finalmente libero e liberato.

Il frutto della Liberazione è la stesura della Costituzione del 1948, un dettato civile che riguarda tutti: libertà, eguaglianza, solidarietà, lavoro, pace, dignità della persona, in una piena democrazia fondata sul pluralismo.

Tra gli eventi del programma della festa della liberazione c'è il solenne omaggio, da parte del Presidente della Repubblica, al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. In tale giorno la bandiera italiana e la bandiera europea vengono esposte in tutti gli edifici che siano sede di uffici pubblici ed istituzioni.

Inoltre tutte le città italiane, specialmente in quelle decorate al valore militare, vengono organizzate manifestazioni in memoria dell'evento.