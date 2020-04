25 aprile a Modena, gente in piazza: quarantena mia non ti conosco

Le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri erano state chiare: in occasione del 25 Aprile a causa della emergenza coronavirus 'eventuali iniziative di deposizioni di corone presso i monumenti dei Caduti da parte di istituzioni territoriali' dovranno prevedere la presenza della sola Autorità deponente'. L'interpretazione di queste direttive a Modena (come altrove) è stata piuttosto elastica. Il video sopra immortala quanto accaduto stamattina in piazza davanti al Sacrario della Ghirlandina alla presenza del sindaco Muzzarelli e della polizia municipale. Decine di persone, a piedi o in bici, hanno partecipato alla cerimonia della Festa della Liberazione. Addio quarantena insomma. E intanto non è possibile nemmeno partecipare ai funerali di propri familiari e, come noto, anche la Messa di Pasqua è stata annullata. Ma il 25 Aprile evidentemente meritava uno strappo alla regola.