Coronavirus, Bellelli: 'I due nuovi casi riguardano Carpi'

Due nuove positività a Carpi dove ora le persone infettate dal coronavirus sono in tutto 17: una riconducibile al paziente zero e un nuovo caso non afferente all'imprenditore Garc ma legato a un'altra città dove è presente un focolaio. 'Accanto alle persone malate abbiamo diverse persone in quarantena in città e Carpi nel modenese è la città che ne ospita di più'. Così il sindaco di Carpiha fatto il punto oggi pomeriggio sul coronavirus confermando come i due nuovi casi modenesi registrati oggi ( siamo arrivati a quota 24 in provincia) riguardino Carpi.'L'obiettivo non è non ammalarci - ha ricordato il sindaco - ma l'obiettivo è di evitare di ammalarci tutti insieme. I divieti coi quali Carpi accoglierà i l Dpcm del Governo verranno fissati con una ordinanza che avrà come orizzonte temporale mercoledì, per valutare solo a metà settimana l'eventuale riapertura di mercati e strutture sportive in piena sicurezza'. Insomma, almeno fino a mercoledì a Carpi strutture sportive e mercati resteranno chiusi.