Lo strappo della Lega: 'O un Draghi bis senza 5 Stelle o il voto'

'O un nuovo governo o il voto'. Lo strappo in Senato dopo il discorso di Mario Draghi arriva dal capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. 'A noi non interessa sostenere il campo largo del Pd, dobbiamo rendere conto ai nostri elettori e alla nostra base. Se l’obiettivo è invece salvare il paese, come io credo, vediamo un paio di scenari all’orizzonte. Il primo scenario è che il Movimento cinque stelle non fa più parte della maggioranza di governo - ha detto Romeo -. Si prenda atto che è nata una nuova maggioranza, quella del 14 di luglio, un nuovo governo con degli obiettivi anche un po’ più ambiziosi. Altrimenti, meglio decidere di ridare la parola agli italiani'.