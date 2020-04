Mascherina obbligatoria anche in Emilia Romagna? A giorni la decisione

'Le mascherine obbligatorie in Emilia Romagna? E' un argomento che si sta in discutendo in Regione con gli esperti. Certamente dopo non sarà più come prima e può essere che nel 'dopo' vi sia l'indicazione di usare la mascherina'.A dirlo è stato ieri il commissario regionale Sergio Venturi anticipando di fatto l'adozione di una norma già applicata dalle Regioni Lombardia e Toscana per tutti coloro che escono di casa.'Avrebbe avuto poco senso dire 'c'è l'obbligo oggi' senza la disponibilità delle mascherine stesse. Intanto è iniziata la distribuzione gratuita di 3 milioni di mascherine . Nei prossimi giorni faremo valutazioni' - ha aggiunto Venturi.