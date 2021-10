Modena, Renzi al Chiostro San Pietro: baci e abbracci. Covid è ricordo

Giornata modenese ieri per l'ex premier Matteo Renzi ospite del Chiostro di San Pietro per presentare il suo libro Controcorrente. All'interno dell'antica area religiosa (il chiostro fa parte degli spazi parrocchiali) Renzi si è presentato senza mascherina lanciandosi in baci e abbracci ai presenti. Il Covid, il saluto col pugno e i colpi di gomito sono un vecchio ricordo per la nuova politica di governo (ricordiamo che il partito di Renzi è uno dei principali 'azionisti' del Governo Draghi). Il video che abbiamo salvato dalla storia su Instagram pubblicata dallo stesso Renzi parla chiaro.Dal punto di vista politico l'ex rottamatore si è esibito nei suoi cavalli di battaglia: nel mirino la Lega e l'eterno avversario D'Alema, ma non solo. L'autostima dell'ex premier non è certo in calo come ha dimostrato il suo vantarsi per essere stato capace di aver dato le carte con il 2% dei consensi reali.Parma, Anzola dell'Emilia e Ferrara le altre tappe della giornata emiliana del politico fiorentino.