Apre a Modena Brame, salotto artistico di fragranze, cosmesi ed eventi

Una nuova attività arricchisce l’offerta commerciale di Modena; si tratta di Brame, Profumeria Artistica e spazio eventi situata a ridosso del centro storico, in Viale Tassoni 68. Elisa Malagoli che gestisce l’attività ha tagliato il nastro con Andrea Bosi, assessore al centro storico della città.

Si tratta di un’attività nata con lo scopo che le persone si dedichino tempo e bellezza. “Qui ho cercato di racchiudere tutto ciò che avrei voluto trovare entrando in una profumeria. Oltre a prodotti di marchi di nicchia e di indiscussa qualità, ho voluto creare un’atmosfera particolare e molto curata, da salotto, uno spazio in cui potersi sentire a proprio agio e scegliere qualcosa di unico per sé stessi o per fare un regalo a qualcuno di speciale. Abbiamo addirittura inserito un grande divano al centro dell’ambiente, come simbolo di condivisione, come invito a viaggiare insieme attraverso i sensi, scavalcando i limiti della classica relazione sviluppata da dietro al banco. Le dimensioni del locale ci consentiranno di organizzare, non appena si tonerà alla normalità, diversi eventi in partnership con soggetti artistici o di altri settori; abbiamo già attivato diverse collaborazioni, tra cui quella con una sartoria napoletana - spiega la titolare Elisa Malagoli -. Era il sogno della mia vita e ho deciso di realizzarlo, nonostante la difficile situazione del momento. Non abbiamo fatto una inaugurazione tradizionale, bensì stiamo presentando l’attività con inviti dedicati e appuntamenti personalizzati. Chi viene a scoprirci anche solo per curiosità, viene condotto in un percorso sensoriale e resta generalmente affascinato dall’ambiente ricercato che abbiamo creato'.

Presso Brame-Profumeria Artistica è possibile trovare marchi di profumi di nicchia come Amouage, Tiziana Terenzi, Initio Parfums Privé, Lucien Ferrero Maitre Parfumeur, Phaedon Paris, Parfums de Marly, Laboratorio Olfattivo (anche linea corpo e cosmesi) e per la cosmesi Cinq Mondes SPA Paris, Evidens de Beautè, Erno Lazlo New York, Ecooking;saponi Claus Porto e prodotti per la rasatura Musgo Real.

E' possibile prenotare un appuntamento ed essere così accolti e seguiti in modo ancora più dedicato ed è attivo anche il servizio di consegna a domicilio. Brame profumeria è socia di Modenamoremio e iscritta al portale Modena a domicilio e che informa.