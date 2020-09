Barcaiuolo (Fdi): 'Stop a ogni ipotesi di aumento dei carburanti'

La Regione impedisca ogni aumento del costo del carburante e sostenga l’abolizione dell’Iva sul diesel. A chiederlo, in una risoluzione, è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi), che smonta, numeri e dati alla mano, la convinzione diffusa - e recentemente confermata da un sondaggio online promosso dal ministero dell’Ambiente -, secondo cui l’abolizione dei motori diesel favorirebbe la transizione ecologica.

Da qui l’atto d’indirizzo per impegnare la Giunta “ad adoperarsi nei confronti del governo centrale affinché ogni proposta di aumento di tasse sul gasolio, così come su ogni altro carburante, venga scongiurata, a valutare incentivi per agevolare il rinnovo del parco mezzi vetusto e inquinante di tante piccole e medie imprese se, come pare stando alle dichiarazioni del ministro Costa, si voglia davvero imprimere una svolta ambientale sul settore dei trasporti e ad attivarsi affinché venga eliminata l’IVA sulle accise, vero e proprio anatocismo fiscale che si abbatte sui contribuenti”.