A Vignola, live dei DegHerl Trio e presentazione del libro Transumanesimi

Sabato 31 maggio il Circolo Ribalta apre le sue porte a una serata che fonde riflessione e musica. Dalle 19.30 si terrà la presentazione del libro 'Transumanesimi. L’oltre da sé dal mito al cyberpunk', edito da Mimesis/Eterotopie, firmato da Raffaele K. Salinari, medico, scrittore e saggista di lungo corso. A seguire, alle ore 21.00, il palco accoglierà il DegHerl Trio, progetto parallelo del collettivo musicale bolognese DegHerl, noto per le sue contaminazioni post-punk, garage, new wave e dark.

I DegHerl Trio, formazione che vede alla voce e chitarra lo stesso Raffaele K. Salinari, affiancato da Daniela Gullotta (synth, voce) e Alessio Franzoni (chitarra). Il trio rilegge l’estetica sonora dei DegHerl in chiave intima ma penetrante, costruendo un universo narrativo fatto di analogie visionarie, testi evocativi e paesaggi sonori che oscillano tra ombra e luce.

Il 31 maggio rappresenta un’occasione rara per esplorare i confini della condizione umana attraverso una doppia lente: quella critica e saggistica di Raffaele K. Salinari e quella musicale e performativa del DegHerl Trio. Una serata consigliata a chi cerca esperienze culturali non convenzionali, capaci di stimolare riflessione e stupore.

Stefano Soranna