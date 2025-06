A Vignola, torna Selvatico con il mercato delle etichette indipendenti

Sabato 7 giugno dalle 17, torna 'Selvatico' al Circolo Ribalta di Vignola. Una giornata di musica e autoproduzioni per sostenere l'autentica cultura underground. Micelio e Ribalta uniscono le forze, tra market indipendenti, live set e resistenza culturale. Un’opportunità concreta per conoscere e sostenere chi crea fuori dalle logiche commerciali.

Gran finale dalle 21 con i live. Fiera della fine, ironia e intensità con una 'dance up comedy' gentile e surreale da Sestri Levante. Alternative rock direttamente da Modena, tra fragilità e potenza elettrica. Dj Goldman, un set caleidoscopico, “from outer space”.

Stefano Soranna



Stefano Soranna Pubblicitario Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi... Continua