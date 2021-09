Andrea Chiesi, Natura vincit: il libro

Venerdì 10 settembre alle 18.30 nelle sale di Cultura del San Paolo a Modena in via Selmi 63 sarà presentato il libro Andrea Chiesi , Natura Vincit, pubblicato in occasione dell'omonima mostra a cura di Fulvio Chimento, visitabile a ingresso libero fino al 19 settembre 2021.La personale di Andrea Chiesi (Modena, 1966), organizzata da Associazione CerchioStella, in collaborazione con D406 e Comune di Modena, trae ispirazione dalla potenziale rinascita dell’uomo attraverso un percorso spirituale in cui la natura è una guida costante e ispiratrice e nasce appositamente per l'Ex Chiesa di San Paolo e la Sala delle Monache, al fine di valorizzare le loro strutture di pregio, ora restituite al pubblico con un allestimento ideato per l’occasione da Saggion-Paganello.Il libro Andrea Chiesi. Natura Vincit, a cura di Andrea Losavio e Galleria D406 disegno contemporaneo, include i testi in italiano e inglese di Mario Bertoni, Andrea Chiesi, Fulvio Chimento, Tomaso Tommasi di Vignano, e un ampio apparato fotografico che restituisce le immagini delle opere dell'artista e della mostra, realizzate da Rolando Paolo Guerzoni, Raffaele Cimino, Enrico Valenti, Andrea Nocetti.Per l’occasione sarà proiettato il documentario sulla mostra realizzato da Andrea Nocetti e Giulia Caverni.