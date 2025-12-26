Cantata per il Santo Natale: domenica al Santuario di Serramazzoni

Domenica 28 dicembre alle 18 il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei a Serramazzoni ospiterà la 'Cantata per il Santo Natale - una meravigliosa fiaba per Gesù'. Un evento in collaborazione con la famiglia Cionini-Zanoli.Ecco il programma e i protagonisti della serata presentata da Alessandro Galli.Francesca Provvisionato, mezzo sopranoDanicla Vallicelli, contraltoRoberto Brugioni, tenoreGiorgio Pederzoli, tenoreGiorgio Zanoli, baritonoMaestro Luca Saltini, organo e pianoforteLeonardo Vallicelli, clarinettoCorale Quadrivium, diretta da Paola Dal VermeIn notte placida: F. Couperin - coroNinna nanna della Vergine: M. Reger - m. sopranoL'alba separa dalla luce l'ombra: F.P. Tosti - tenoreSillle nacht: F. X. Gruber - contraltoAdventi Enek: K. Zoltan, E. Kollar - baritonoPastorale (largo, allegro, largo): D. Zipoli - organoTu scendi dalle stelle: S. A. M. De' Liguori - coroLes Anges dans les campagnes: anonimo - m. sopranoAve Maria: J. S. Bach e C. Gounod - tenoreFermarono I Cieli: S. A. M. De' Liguori - contraltoO holly night: A. Adam - baritonoGabriel oboe: E. Morricone - clarinettoFirst Noël: C. Underwood - coroO mio Signor: G. F. Händel - tenoreWiegenlied: J. Brahms - m. sopranoMille Cherubini In Coro: F. Schubert - tenoreAve Maria: F. Schubert - contraltoWhite Christmas: I. Berlin - bantonoToccata (allegro): D. Zipoli - organoMeditazione: J.Massenet - clarinettoNight of silence: D. Kantor - coroAve Maria: A. C. Gomes - m. sopranoPanis Angelicus: C. Franck - tenoreJingles Bells: J. Pierpont - contraltoAdeste fideles: J. F. Wade - baritonoHe shall be called: M. Mac Donald - coro