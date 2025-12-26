Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cantata per il Santo Natale: domenica al Santuario di Serramazzoni

Con Francesca Provvisionato, Danicla Vallicelli, Roberto Brugioni, Giorgio Pederzoli, Giorgio Zanoli, Luca Saltini, Leonardo Vallicelli e la Corale Quadrivium

Domenica 28 dicembre alle 18 il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei a Serramazzoni ospiterà la 'Cantata per il Santo Natale - una meravigliosa fiaba per Gesù'. Un evento in collaborazione con la famiglia Cionini-Zanoli.

Ecco il programma e i protagonisti della serata presentata da Alessandro Galli.


Francesca Provvisionato, mezzo soprano

Danicla Vallicelli, contralto

Roberto Brugioni, tenore

Giorgio Pederzoli, tenore

Giorgio Zanoli, baritono

Maestro Luca Saltini, organo e pianoforte

Leonardo Vallicelli, clarinetto

Corale Quadrivium, diretta da Paola Dal Verme


In notte placida: F. Couperin - coro

Ninna nanna della Vergine: M. Reger - m. soprano

L'alba separa dalla luce l'ombra: F.P. Tosti - tenore

Sillle nacht: F. X. Gruber - contralto

Adventi Enek: K. Zoltan, E. Kollar - baritono

Pastorale (largo, allegro, largo): D. Zipoli - organo

Tu scendi dalle stelle: S. A. M. De' Liguori - coro

Les Anges dans les campagnes: anonimo - m. soprano

Ave Maria: J. S. Bach e C. Gounod - tenore

Fermarono I Cieli: S. A. M. De' Liguori - contralto

O holly night: A. Adam - baritono

Gabriel oboe: E. Morricone - clarinetto

First Noël: C. Underwood - coro

O mio Signor: G. F. Händel - tenore

Wiegenlied: J. Brahms - m. soprano

Mille Cherubini In Coro: F. Schubert - tenore

Ave Maria: F. Schubert - contralto

White Christmas: I. Berlin - bantono

Toccata (allegro): D. Zipoli - organo

Meditazione: J.
Massenet - clarinetto

Night of silence: D. Kantor - coro

Ave Maria: A. C. Gomes - m. soprano

Panis Angelicus: C. Franck - tenore

Jingles Bells: J. Pierpont - contralto

Adeste fideles: J. F. Wade - baritono

He shall be called: M. Mac Donald - coro

