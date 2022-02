Fondazione San Carlo, incontro su Petrarca e l'ascesa al Mont Ventoux

Nuovo appuntamento a cura della Fondazione San Carlo di Modena con il ciclo 'Viaggio. Esperienza del limite e conoscenza dell’alterità nella cultura occidentale', titolo della conferenza ' L’ascesa di Petrarca al Mont Ventoux'.L’incontro, venerdì 18 febbraio alle 17.30, si svolgerà esclusivamente online e sarà dedicato a illustrare l’importanza che nella storia della cultura occidentale ha assunto la scalata al Mont Ventoux effettuata da Francesco Petrarca nel 1336, stando al suo stesso resoconto. Quella occasione permise al poeta di riflettere sulle grandi questioni dell’esistenza umana, e in particolare sulle sue fragilità e le sue esitazioni.La storia dei viaggi in Occidente comprende tanto spedizioni lunghe e avventurose quanto viaggi brevi, ma non per questo meno impervi e insieme ricchi di significato. È il caso della scalata del Mont Ventoux che, secondo la tradizione, Petrarca compì insieme a suo fratello Gherardo nell’aprile del 1336.), professore di Storia della filosofia antica - Università di Utrecht e Università di Milano.