I colori della fantasia: l'ultimo libro del modenese Sergio Camellini

E' uscito da poche settimane 'I colori della fantasia', l'ultima raccolta del poeta e psicologo modenese Sergio Camellini con prefazione di Enzo Concardi. Le opere sono accompagnate da pitture o fotografie (in foto Il poeta, 1986 di Filippo Porro pubblicata in quarta di copertina).'Il titolo della pubblicazione - scrive Concardi - raffigura sia la creatività, l'invenzione, l'immaginazione dei testi, appositamente scelti con metodo antologico, del poeta Sergio Camellini, sia le policromie pittoriche e fotografiche dei diversi lavori figurativi inseriti nel libro. Per quanto riguarda la parte letteraria, le liriche sono tratte da diverse raccolte poetiche dell'autore la cui cronologia copre sette anni'.Pubblichiamo qui la poesia dedicata a Modena.Nell'antica Mutina'dell'Avia Pervia'si legge un libroche sprigiona lucedi lontane emozioni.V'erano strade d'acqua:Canalgrande, Canalchiaro,Canaletto, Canalino,Fonte d'abisso, Casa dell'acque,il Naviglio.Intrecciate viuzzecon vetusti lampioniche si confondevanonelle flebili memoriedei sogni.Le case abbracciatestrettamente al tempoviste dal bassosembravano saliresenza fine.Al calar della notteguardando lassùsgusciava tra le nubiuna fantastica sciadi cielo stellato.Nel rumore del silenziosolo il respiroaccompagnato dal calpestìodei passirompeva gli indugi della Città.

