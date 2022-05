Il Michelangelo riparte: da Tedeschi a Vukotic, da Ciufoli a Decaro

Presentata ieri la nuova stagione del Teatro Michelangelo a Modena. Si inizia con lo spettacolo di, “Roger”, scritto e diretto da Umberto Marino che andrà in scena dal 25 al 27 ottobre.Dall'1 al 3 novembremettono in scena “Non ti scordar di me” scritto e diretto da Chiara Bonome.Seguecon “Amore sono un po’ incinta”,“Le smanie per la villeggiatura” da Carlo Goldoni per la regia di Domenico Ammendola,con “A spasso con Daisy” di Alfred Hurhj per la regia di Guglielmo Ferro,con “La divina Sarah” di Eric Emmanuel Schmitt per la regia Daniele Salvo.L'anno nuovo inizia con Ivana Monti con “Una vita che sto qui” diper la regia di Giampiero Rappa, mentre dal 24 al 26 gennaio è la volta dicon “Il sequestro” di Fran Nortes e regia di Rosario Lisma.Il 2023 continua conAbbonamento 14 spettacoli: intero 294 euro - ridotto 266 euroAbbonamento 7 spettacoli: intero 161 euro - ridotto 147 euroSingoli biglietti: intero 27 euro - ridotto 24 euroAl momento della prenotazione Caparra di 80 euro'Dopo due stagioni tribolate, cerchiamo di tornare a una normalità - spiega il patron del teatro Michelangelo Berto Gavioliche lo scorso anno aveva lanciato un grido d'allarme -. Se il Michelangelo si ripresenta con un nuovo programma è anche grazie a chi ci ha sempre sostenuto. Così come ci sostengono tutte le compagnie teatrali che hanno dato e danno fiducia a questa struttura a questa città, a questo pubblico definito sempre uno dei migliori d’Italia. Da parte nostra stiamo facendo tutto il possibile e anche di più, perché una luce che riteniamo importante non si spenga. In questa ultima parte di stagione tanti segnali ci dicono che lo spettacolo dal vivo è insostituibile e il pubblico vuole incontrarsi per condividere emozioni che solo a teatro si possono vivere. Oggi ci presentiamo con la nuova stagione di prosa e come nostra abitudine partiamo da maggio con la campagna abbonamenti'.