Il premio Busoni, Arsenii Moon a Modena per uno straordinario recital

Sabato 8 marzo alle ore 17.30 presso il l'Auditorium Marco Biagi ospita per la prima volta a Modena Arsenii Moon, 64esima medaglia d'oro al Concorso Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, la competizione pianistica più prestigiosa in Italia e tra le più ambite al mondo.

Talento prodigioso, padronanza tecnica assoluta e una vasta gamma di sfumature sonore, Arsenii Moon è un profeta della nuova generazione pianistica. In un recital di grande impegno getterà nuova luce su pagine importantissime della letteratura di fine Ottocento e inizio Novecento: i giochi di luce fragili e tersi di Debussy, l’inquieto interrogare per slanci e frammenti di Skrjabin, il melodiare struggente di Rachmaninov. Nella seconda parte il grande affresco sonoro, ponte tra modernità e folklore, di Modest Musorgskij: Quadri di un’esposizione.

In apertura del concerto inaugura la nuova serie dei 'Preludi', brevi spazi dedicati a giovani e giovanissimi musicisti del territorio. Il nuovo trittico, che ci accompagnerà fino ad aprile, sarà dedicato a Luciano Berio, nel centenario della nascita. In questa prima occasione i due giovani e valenti violinisti Tommaso Cisternino e Alice Andreoli offriranno una selezione dai Duetti per due violini.Foto: Anna CerratoSABATO 8 MARZO | ore 17.30 - Auditorium Marco BiagiPreludio: 1925 – 2025 | Omaggio a Luciano BerioTommaso Cisternino e Alice Andreoli violini

A seguire, ore 17.45Arsenii Moon pianoforteII premio concorso internazionale Busoni di Bolzano 2023Claude Debussy (1862 – 1918)Cloches à travers les feuillesAleksandr Skrjabin (1872 – 1915)24 Préludes, op. 11Sergej Rachmaninov (1873 – 1943)Etude-tableaux op. 39 n. 2Modest Musorgskij (1839 – 1881)Quadri di un’esposizione

Arsenii Moon è il vincitore assoluto del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023. Il pianista ventiquattrenne si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, caso piuttosto raro visto che questo riconoscimento non veniva concesso da quasi tre decenni. Inoltre, è stato votato online da una stragrande maggioranza di spettatori da tutto il mondo, aggiudicandosi il Premio del Pubblico. Arsenii Moon è nato a San Pietroburgo nel 1999. All’età di sei anni ha iniziato a studiare pianoforte con Elena Zyabreva. Nel periodo 2010-2017 ha studiato con Alexander Sandler, inizialmente presso la Scuola Secondaria Speciale di Musica del Conservatorio Statale Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo e successivamente presso il Conservatorio stesso. Attualmente è iscritto alla Juilliard School of Music di New York, dove prosegue la sua formazione con Sergei Babayan. Nel 2009 ha debuttato con un’orchestra sinfonica alla Filarmonica di San Pietroburgo e nel 2014 ha tenuto il suo primo recital alla Mozarthaus di Vienna. È vincitore di premi in numerosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio all’Horowitz Competition in Ucraina, all’Arthur Rubinstein in Memoriam Competition in Polonia e al St. Priest Competition in Francia, il secondo premio al Cliburn Junior Competition negli Stati Uniti e il premio Tabor per pianoforte al Verbier Festival. Arsenii si è esibito sotto la guida di importanti direttori, quali Valery Gergiev, Stanislav Kochanovsky, Mark Russell Smith, Mei-Ann Chen e Ian Hobson. È anche stato insignito dal Premio del Governo della Città di San Pietroburgo. Nel 2010-2016 si è aggiudicato la borsa di studio Sviatoslav Richter della Fondazione Mstislav Rostropovich. Nel 2016 gli è stato assegnato il Premio Yuri Temirkanov. Nello stesso anno ha ricevuto il premio speciale come miglior pianista presso l’Accademia del Festival di Verbier. È apparso al Festival internazionale di musica Yuri Bashmet di Minsk, al Festival internazionale di pianoforte Mariinsky e ai festival Larisa Gergieva and Friends (Vladikavkaz). Fino al 2022, ha suonato regolarmente nella sua città natale San Pietroburgo. Si è presentato con l’Orchestra da Camera di Tallinn, l’Orchestra Sinfonica Accademica di Stato di San Pietroburgo, l’Orchestra Sinfonica Čajkovskij, l’Orchestra Sinfonica di Stato Novaya Rossiya, l’Orchestra da Camera Lituana, l’Orchestra dell’Ermitage, l’Orchestra Sinfonica di Fort Worth, l’Orchestra del Minnesota e l’Orchestra Sinfonica del Nord. Si è esibito in importanti sedi in Russia (Sala Concerti del Teatro Mariinsky) e dal 2022 ad oggi ha suonato in molte città americane ed europee, come il Centro Krannert per le Arti dello Spettacolo nell’Illinois e la Salle Cortot di Parigi. È stato invitato da Radio France a suonare un intero recital e si è presentato in città quali Strasburgo, Lussemburgo e Bruxelles. Nella stagione 2023/2024 sono programmate estese tournée in Italia, Austria, Germania, Corea del Sud e Giappone.