L'Atlante digitale di Pavarotti: archivi immersivi tra scena e memoria

Trasformare gli archivi culturali in patrimoni digitali accessibili e fruibili attraverso nuove forme di esperienza. È l'obiettivo di ATLANTE, progetto dedicato alla digitalizzazione e valorizzazione dei beni culturali che utilizza intelligenza artificiale, modelli 3D e tecnologie immersive per potenziare le digital humanities e rendere la cultura più accessibile.Il caso scelto per sperimentare e validare la soluzione è particolarmente significativo: l'archivio della Fondazione Luciano Pavarotti, dedicato al grande tenore modenese. Documenti, immagini e materiali trasformati in contenuti digitali capaci di raccontare la memoria artistica attraverso modalità innovative, comprese esperienze in realtà aumentata e virtuale.L'Atlante digitale di Pavarotti viene presentato mercoledì 14 ottobre alle 15.30 alla Casa Museo Luciano Pavarotti di Modena, occasione importante per illustrare le tecnologie sviluppate e mostrare come la piattaforma possa essere applicata in futuro anche ad altri musei e contesti culturali. Dopo la presentazione degli archivi immersivi tra scena e memoria è prevista una tavola rotonda con partner e stakeholder del progetto, seguita dalla visita alla Casa Museo e alle esperienze immersive realizzate nell'ambito di ATLANTE.Il progetto ha sviluppato una piattaforma capace di acquisire, catalogare, conservare e rendere consultabili i materiali d'archivio, sia da remoto sia direttamente negli spazi museali.La piattaforma integra inoltre sistemi di Smart Tagging e Smart Suggestion, che facilitano la ricerca e la fruizione dei materiali attraverso il web. Un ruolo tecnico centrale è stato svolto da Romagna Tech, impegnata nella progettazione e implementazione dell'infrastruttura hardware e software necessaria alla memorizzazione, catalogazione e ricerca dei documenti acquisiti in 2D e 3D e dei relativi contenuti multimediali.L'iniziativa è promossa da MISTER Smart Innovation in collaborazione con Fondazione Luciano Pavarotti e Tecnopolo Bologna CNR, nell'ambito dei progetti finanziati dal PR-FESR Emilia-Romagna 2021-2027, con l'obiettivo di sostenere innovazione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e delle industrie culturali e creative.Per partecipare è richiesta l'iscrizione online.