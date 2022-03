L'International Street Food sbarca a Modena

Sarà la città di Modena, ad accogliere la prima tappa della VI Edizione dell'International Street food 2022, la manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà in Parco Novi Sad a Modena venerdì 25 marzo dalle 18, sabato 26 e domenica 27 marzo, dalle 12.Il più grande evento itinerante di alta cucina che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. Sono previste 150 tappe in tutta Italia.In questa prima tappa ci saranno 30 cucine diverse con le seguenti specialità:gli arrosticini abbruzzesi, i carciofi alla giudia, il polpo alla piastra, i panini di mare, il Black Angus, la paella, la pinsa romana, l'hamburger di bufala con mozzarella di bufala, la carne chianina, la carne di cinghiale, le bombette di Alberobello, la pizza fritta, le olive ascolane, un banco romano con porchetta, un banco con specialità messicane, un banco argentino, i birrifici artigianali e i dolci internazionali.Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.“Siamo felici del successo che i nostri chef hanno riscosso nelle precedenti edizioni, la cucina ed il cibo di strada, fanno parte della nostra cultura. L'entusiasmo della gente che è accorsa numerosa ci ha riempito il cuore di gioia” afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il re dello street food e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada. “Siamo certi che questa edizione verrà accolta con lo stesso entusiasmo e calore.”Dopo Modena, l'international street food sarà: a Trieste, a Rivoli, a Pavia, a Roma, a L'Aquila, ad Ascoli Piceno ed in tante altre città.