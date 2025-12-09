Modena, 10 anni di Lambruscheria: flash mob collettivo con un brindisi

Domani, mercoledì 10 dicembre, la Lambruscheria festeggerà il suo decennale con un flash mob collettivo ovviamente a base di Lambrusco, e un numero “10” gigante composto da gruppi di 10 persone che in Calle di Luca alzeranno il calice al cielo alle 20:10 per un grande brindisi collettivo.'Da 10 anni abbiamo clienti che prenotano da tutto il mondo per vivere una esperienza di convivialità e brindare come nelle Osterie del ‘900 degustando i piatti dei migliori ristoranti di Modena che consegnano direttamente da noi, ma anche partecipare ai nostri numerosi eventi che coinvolgono le migliori cantine vinicole di Modena, Reggio, Parma e Mantova' - spiega Alessio Bardelli.La Lambruscheria infatti è un piccolissimo locale (appena 25 mq) nel cuore di Modena dove si possono acquistare o degustare i vini tipici del territorio e vivere i numerosi eventi creativi organizzati dal locale.Nel 2024 per la prima volta la Lambruscheria è stata anche citata dal sito “SkyScanner” tra le “Ultimate Italy Road trip: five iconic drives to try”, e quest’anno è stata inserita dalla nota rivista internazionale Decanter nell’articolo riportante le prime “50 best Wine trips” del mondo.'Questi riconoscimenti ci mettono in imbarazzo per l’enorme importanza che rivestono” - prosegue Alessio Bardelli - ma siamo estremamente orgogliosi di rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che non cercano solo buon vino ma anche e soprattuttola storia e la cultura di cui il vino è pervaso, che per noi modenesi spesso si traduce in accoglienza e socializzazione verace in un periodo storico in cui c’è un bisogno enorme di costruire socialità e positività per il futuro'.Ma non solo vino. Nel 2019 la Lambruscheria è stato il primo locale italiano ad accettare le criptovalute come metodo di pagamento, riportato da tutte le testate italiane. Nel 2020 è stata ospite alla Leopolda di Firenze per il BTO (Be Travel Offline), evento turistico internazionale. A livello locale la Lambruscheria ha realizzato, oltre alla Lambruscolonga, numerosi eventi quali “Immagini del Gusto” trasformando il centro urbano in un set cinematografico enogastronomico, il “Tortellino in Piazza” portando il noto prodotto in abbinamento ai migliori lambruschi, il “Lambrusco Day” con i produttori in centro storico, ma anche numerose iniziative di beneficenza tra cui “Andrà tutto bene” vendendo oltre 1000 bottiglie di Lambrusco per la Croce Rossa di Modena nel periodo del Covid.Insomma più che una enoteca un modo di raccontare la cultura modenese.