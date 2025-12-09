Ma non solo vino. Nel 2019 la Lambruscheria è stato il primo locale italiano ad accettare le criptovalute come metodo di pagamento, riportato da tutte le testate italiane. Nel 2020 è stata ospite alla Leopolda di Firenze per il BTO (Be Travel Offline), evento turistico internazionale. A livello locale la Lambruscheria ha realizzato, oltre alla Lambruscolonga, numerosi eventi quali “Immagini del Gusto” trasformando il centro urbano in un set cinematografico enogastronomico, il “Tortellino in Piazza” portando il noto prodotto in abbinamento ai migliori lambruschi, il “Lambrusco Day” con i produttori in centro storico, ma anche numerose iniziative di beneficenza tra cui “Andrà tutto bene” vendendo oltre 1000 bottiglie di Lambrusco per la Croce Rossa di Modena nel periodo del Covid.Insomma più che una enoteca un modo di raccontare la cultura modenese.
Modena, 10 anni di Lambruscheria: flash mob collettivo con un brindisi
'Da 10 anni abbiamo clienti che prenotano da tutto il mondo per vivere una esperienza di convivialità e brindare come nelle Osterie del ‘900'
